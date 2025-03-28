Иранский рэпер рассказал, как сбежал от смертной казни за протесты в Тегеране

Саман Ясин пережил пытки, чудом избежал повешения и едва не погиб во время бегства в Ирак, когда его бросил проводник.

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Об этом пишет CNN.

Известный курдо-иранский рэпер Саман Ясин попал в тюрьму после антиправительственных протестов в Тегеране. Ему предъявили обвинения в совершении преступления против Исламской Республики и "ведения войны против Бога", когда он якобы стрелял в воздух во время протестов. Ясин все отрицает. Ясин провел два года в иранских тюрьмах за участие в протестах "Женщина, жизнь, свобода" в 2022 году, во время которых он присоединился к уличным демонстрациям и писал антирежимные песни.

Ясин, чье настоящее имя — Саман Саеди, был арестован в октябре 2022 года и входит в число многих иранских деятелей искусства, подвергшихся судебному преследованию из-за протестов, которые вспыхнули в 2022 году после смерти 22-летней Махсы Амини, которую забили до смерти во время ареста за неправильное ношение хиджаба.

Протестующие в Тегеране с портретом Махсы Амини Фото: Al Arabiya

Amnesty International и Независимая международная миссия ООН по установлению фактов в Иране заявляют, что в связи с восстанием, спровоцированным смертью Амини, были казнены 10 человек, а во время протестов погибли не менее 500 человек.

Ясин чудом избежал казни. Он рассказал, что 15 минут стоял с петлей на шее и завязанными глазами, после чего его отпустили.

Верховный суд Ирана позже отменил смертный приговор Ясину, после апелляции, поданной курдской правозащитной организацией и его должны были посадить на пять лет, однако он сбежал в Ирак, а потом в Берлин. И в начале марта дал показания перед комиссией ООН по правам человека в Женеве, Швейцария.

Саман Ясин дает показания в Женеве Фото: Соцсети

"Ментально я полностью разбит, но я медленно учусь с этим справляться. Пытки меня сильно изменили", — сказал 29-летний артист.

Он два года сидел в холодной камере, которую заключенные прозвали "моргом" в тюремном комплексе Эвин, который, как говорили следователи: "не найти на карте". Его пытали каждый день, а на одном из допросов следователь заявил, что выбьет из него признание с помощью шариковой ручки.

"Они вставили мне ручку в левую ноздрю, а затем с силой ударили по ней снизу. Я потерял сознание от боли, а когда очнулся, то был весь в крови", — рассказал Саман. В итоге он подписал признание, что стрелял на протесте и его отпустили домой лечится. А когда ему велели вернуться в тюрьму – он сбежал. По дороге в Ирак его бросил проводник, так что он едва не замерз в горах, но сумел выжить и уехать в Берлин.

Напомним, в начале 2025 года в Иране приговорили к смертной казни певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного как Таталу, после того, как он был признан виновным в богохульстве.