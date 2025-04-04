У Таїланді помер російський репер Паша Технік

27 березня 2025 року Павла Івлєва (справжнє ім'я музиканта) госпіталізували в Таїланді через отруєння, яке могло спричинити передозування наркотиками. Його ввели в штучну кому.

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Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на дружину репера Єву Карицьку.

Відомо, що російський репер Павло Івлєв, який виступав під псевдонімом Паша Технік, помер у лікарні на острові Пхукет у Таїланді.

Паша Технік — скандальний російський репер, відомий своєю епатажною поведінкою. 27 березня 2025 року його госпіталізували через отруєння, яке могло спричинити передозування наркотиками.

Артист впав у кому. У нього діагностували пневмонію, сепсис, поліорганну недостатність і пошкодження нирок. Уже наступного дня стало відомо, що в нього перестали функціонувати легені та почалися проблеми з серцем, через що його підключили до апарату ШВЛ.

РосЗМІ кілька разів повідомляли про його смерть, але близькі та менеджери репера це спростовували. Повідомлялося, що його стан залишається критичним, один із його менеджерів збирав гроші на лікування, повідомивши, що на операцію потрібно 60 тисяч доларів.

Офіційно повідомлялося, що Паша Технік впав у кому через інфекцію. Але також відомо, що він із 14 років вживає наркотики, через що неодноразово лікувався в рехабі, але щоразу повертався до залежності.

У 2022 році він уже лежав у лікарні через передозування наркотиками.

Хто такий Паша Технік

Павло Івлєв, або Паша Технік — один із засновників андеграундного гурту Kunteynir. Він народився в Москві 1984 року. Репер прославився завдяки своїм скандальним витівкам і використанню в піснях нецензурної лексики. У росіянина були проблеми із законом. Він був позбавлений волі на п'ять років за зберігання та розповсюдження наркотиків.

Паша Технік — один із засновників андеграундного гурту Kunteynir Фото: Скриншот

Після анексії росіянами Криму Паша Технік заявляв, що не виступатиме на півострові. Однак у 2015 році він незаконно перетнув кордон України. Чіткої позиції щодо війни репер не висловлював. У 2018-му Паша Технік заявляв, що йому заборонили в'їзд в Україну, про що він дізнався, коли намагався приїхати до тещі.

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Нагадаємо, раніше український співак Віктор Павлік розповів, як опинився на межі життя і смерті, коли в травні 2024 року йому робили операцію на серці.