В Таиланде умер российский рэпер Паша Техник

27 марта 2025 года Павла Ивлева (настоящее имя музыканта) госпитализировали в Таиланде из-за отравления, которое могла вызвать передозировка наркотиками. Его ввели в искусственную кому.

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Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на жену рэпера Еву Карицкую.

Известно, что российский рэпер Павел Ивлев, который выступал под псевдонимом Паша Техник, умер в больнице на острове Пхукет в Таиланде.

Паша Техник — скандальный российский рэпер, известный своим эпатажным поведением. 27 марта 2025 года его госпитализировали из-за отравления, которое могла вызвать передозировка наркотиками.

Артист впал в кому. У него диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность и повреждение почек. Уже на следующий день стало известно, что у него перестали функционировать легкие и начались проблемы с сердцем, из-за чего его подключили к аппарату ИВЛ.

РосСМИ несколько раз сообщали о его смерти, но близкие и менеджеры рэпера это опровергали. Сообщалось, что его состояние остается критическим, один из его менеджеров собирал деньги на лечение, сообщив, что на операцию нужно 60 тысяч долларов.

Официально сообщалось, что Паша Техник впал в кому из-за инфекции. Но также известно, что он с 14 лет употребляет наркотики, из-за чего неоднократно лечился в рехабе, но каждый раз возвращался к зависимости.

В 2022 году он уже лежал в больнице из-за пере дозировки наркотиками.

Кто такой Паша Техник

Павел Ивлев, или Паша Техник — один из основателей андеграундной группы Kunteynir. Он родился в Москве в 1984 году. Рэпер прославился благодаря своим скандальным выходкам и использованию в песнях нецензурной лексики. У россиянина были проблемы с законом. Он был лишен свободы на пять лет за хранение и распространение наркотиков.

Паша Техник - один из основателей андеграундной группы Kunteynir Фото: Скриншот

После аннексии россиянами Крыма Паша Техник заявлял, что не будет выступать на полуострове. Однако в 2015 году он незаконно пересек границу Украины. Четкой позиции относительно войны рэпер не высказывал. В 2018-м Паша Техник заявлял, что ему запретили въезд в Украину о чем он узнал, когда пытался приехать к теще.

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Напомним, ранее украинский певец Виктор Павлик рассказал, как оказался на грани жизни и смерти, когда в мае 2024 года ему делали операцию на сердце.