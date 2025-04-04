"Сердце останавливали на 40 минут": Виктор Павлик рассказал, как едва не умер из-за болезни (фото, видео)

Украинский певец Виктор Павлик вспомнил, как оказался на грани жизни и смерти, когда в мае 2024 года ему делали операцию на сердце.

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Об этом музыкант рассказал в интервью сайту 1plus1.

У Виктора Павлика был врожденный порок сердца, из-за которого ему сделали операцию и установили искусственный клапан в орган. Медицинские процедуры длились несколько часов. Почти через год после операции певец признался, что сейчас все проблемы уже позади, но, кроме самой операции, Павлик еще прошел длительную реабилитацию.

"Слава Богу, сейчас все хорошо. Операция была непростой — сердце останавливали на 40 минут, а в целом она длилась около 4 часов. Врачи долго не могли запустить дыхание. Потом начался непростой период реабилитации, который длился около трех месяцев", — вспомнил музыкант.

Около двух месяцев Виктора Павлика беспокоили сильные боли, из-за чего он не мог даже разводить руками или спать на боках. Реабилитацию певец проходил на Закарпатье. Сейчас, как говорит артист, он не испытывает никакого дискомфорта после выздоровления.

Виктор Павлик с женой и сыном

"Занимался лечебной физкультурой, дыхательными упражнениями, посещал бассейн, много ходил на свежем воздухе. Ежедневно старался проходить по 2-3 километра... Но постепенно боль утихла, и сейчас я уже не чувствую никакого дискомфорта", — отметил Павлик.

Певец признался, что с такими проблемами, как были у него, люди иногда умирали, поэтому он рад, что вовремя обратился к врачам.

"До операции у меня были серьезные проблемы: я часто задыхался, особенно замечал это после посещения бани. Как-то после резкого погружения в холодную воду мне стало очень плохо, стала кружиться голова, и друзья посоветовали обратиться к врачу. А после обследования выяснилось, что ситуация критическая и без операции я смогу прожить максимум полгода", — рассказал артист.

Виктор Павлик вернулся к музыке после пережитой операции

Виктор Павлик добавил, что сейчас полностью вернулся к прошлой жизни: музыке и концертам. Только перед сном может почувствовать легкое металлическое постукивание внутри.

"Но это только напоминание о пережитом", — добавил певец.

Напомним, народный артист Украины и автор многих известных песен Вадим Крищенко вспомнил, как София Ротару пыталась разрушить карьеру своей землячке Лилии Сандулесу. В частности, певицы не поделили песню "Белые нарциссы".

Также Фокус писал о том, что из-за пережитой операции на сердце Виктор Павлик может выезжать за границу во время действия военного положения. Впрочем, его жена объяснила, почему они не будут этого делать.