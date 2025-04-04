"Серце зупиняли на 40 хвилин": Віктор Павлік розповів, як ледь не помер через хворобу (фото, відео)

Український співак Віктор Павлік пригадав, як опинився на межі життя та смерті, коли у травні 2024 йому робили операцію на серці.

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Про це музикант розповів в інтервʼю сайту 1plus1.

У Віктора Павліка була вроджена вада серця, через яку йому зробили операцію та встановили штучний клапан в орган. Медичні процедури тривали кілька годин. Майже через рік після операці співак зізнався, що наразі всі проблеми вже позаду, але, окрім самої операції, Павлік ще пройшов тривалу реабілітацію.

"Слава Богу, зараз усе добре. Операція була непростою — серце зупиняли на 40 хвилин, а загалом вона тривала близько 4 годин. Лікарі довго не могли запустити дихання. Потім почався непростий період реабілітації, який тривав близько трьох місяців", — пригадав музикант.

Близько двох місяців Віктора Павліка турбували сильні болі, через що він не міг навіть розводити руками чи спати на боках. Реабілітацію співак проходив на Закарпатті. Зараз, як каже артист, він не відчуває ніякого дискомфорту після одужання.

Віктор Павлік з дружиною та сином

"Займався лікувальною фізкультурою, дихальними вправами, відвідував басейн, багато ходив на свіжому повітрі. Щодня намагався проходити по 2-3 кілометри… Але поступово біль вщух, і зараз я вже не відчуваю жодного дискомфорту", – зазначив Павлік.

Співак зізнався, що з такими проблемами, як були в нього, люди інколи помирали, тому він радий, що вчасно звернувся до лікарів.

"До операції в мене були серйозні проблеми: я часто задихався, особливо помічав це після відвідування лазні. Якось після різкого занурення в холодну воду мені стало дуже погано, стала паморочитися голова, і друзі порадили звернутися до лікаря. А після обстеження з'ясувалося, що ситуація критична і без операції я зможу прожити максимум пів року", — розповів артист.

Віктор Павлік повернувся до музики після пережитої операції

Віктор Павлік додав, що наразі повністю повернувся до минулого життя: музики та концертів. Лише перед сном може відчути легке металеве постукування всередині.

"Але це тільки нагадування про пережите", – додав співак.

Нагадаємо, народний артист України та автор багатьох відомих пісень Вадим Крищенко пригадав, як Софія Ротару намагалася зруйнувати карʼєру своїй землячці Лілії Сандулесу. Зокрема, співачки не поділили пісню "Білі нарциси".

Також Фокус писав про те, що через пережиту операцію на серці Віктор Павлік може виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Втім, його дружина пояснила, чому вони не будуть цього робити.