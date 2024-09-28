Скандал у Голлівуді: репера Puff Daddy звинувачують у сутнерстві та сексуальному насильстві

Серед ймовірних жертв репера називають співака Джастіна Бібера, а такі зірки як Дженіфер Лопес, Бейонсе та Опра Вінфрі можуть виявитись свідками злочинів Puff Daddy, які замовчували це.

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Репер Шон Комбз, який виступає під сценічними іменами Puff Daddy (P. Diddy і Diddy) та звинувачений у секс-торгівлі та рекеті, розповів, хто був на його скандальних вечірках та, ймовірно, може замовчувати сексуальне насильство з боку музиканта. Про це пише JetSetter.ua.

"За кілька днів до арешту Diddy зняв відео, де диктував імена зірок, які були на його скандальних вечірках, і зрозуміло, що були мовчазними свідками (а може, і учасниками, хтозна). Там і Наомі Кемпбелл, і Опра Вінфрі, Вілл Сміт, співаки Малума, Снуп Догг, акторка Кара Делевінь та ще з десяток зірок", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що до переліку "мовчазних спостерігачів" також входить колишня дівчина репера — Джей Ло, а також співак Ашер, який видалив усі свої дописи у мережі Х, як тільки розгорівся скандал.

Puff Daddy та Джей Ло Фото: Соцмережi

Крім того, як стверджують журналісти, на тих вечірках були присутні:

Сара Джессіка Паркер;

Ештон Катчер;

Леонардо Ді Капріо;

Бейонсе;

Глоя Кардаш’ян.

Справа репера Puff Daddy

Репера звинувачують у сутенерстві і зґвалтуванні, сексуальній експлуатації та рекеті, а також перевезенні з метою залучення до проституції.

Сторона звинувачення вважає, що він створив цілу злочинну мережу і використовував свою компанію для перевезення жінок та чоловіків, зайнятих у секс-індустрії, через кордони американських штатів. Репер, за даними слідства, примушував жертв до сексу, без їхньої згоди записував інтимні відео, якими потім шантажував жертв, щоб вони мовчали.

Усі записи та скандальні записи на флешках стали доступні тільки зараз.

Журналісти пояснили, що експлуатував репер не лише звичайних людей, але і нині відомих селебритіз.

Серед ймовірних постраждалих — його учень, співак Джастін Бібер, який у 2000-х працював із P. Diddy.

Puff Daddy та Джастін Бібер Фото: соцмережі

16 вересня репера заарештували. Йому відмовили у виході під заставу, а під час обшуків у репера знайшли не лише заборонені речовини, але і вогнепальну зброю, боєприпаси і понад тисячу пляшок лубриканту та дитячої олії.

"Усе це, ймовірно, запаси для скандальних вечірок, які репер влаштовував із зірковими гостями", — підсумували автори матеріалу.

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