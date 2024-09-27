Джонні Депп повернувся до образу капітана Джека Горобця (фото)

Після скандального розлучення з Ембер Герд актор відійшов від франшизи "Піратів Карибського моря". Втім, його перемога в суді робить усе більш ймовірним повернення до культової ролі.

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61-річний американський актор Джонні Депп знову одягнув костюм капітана Джека Горобця, відвідавши дитячу лікарню в Іспанії. Про це пише Daily Mail.

Голлівудська зірка напередодні зʼявився в лікарні університету Доностії в Сан-Себастьяні, повернувшись у свій знаменитий образ, щоб відвідати хворих дітей.

У заяві Служби охорони здоров’я Осакідеца-Баск сказано, що Джонні Депп "балакав, грав і сміявся з дітьми".

На фото, оприлюднених в мережі, видно, як Джонні фотографувався з дітьми та колискав немовлят у відділенні педіатрії та онкології. Актор був одягнений, як його знаменитий персонаж Джек Горобець з франшизи "Пірати Карибського моря".

"Вони ділилися сміхом і анекдотами, і він допоміг їм на кілька хвилин забути про труднощі, через які вони зараз проходять", — сказано в заяві.

Джонні Депп у лікарні

"Це був подарунок, який приніс радість пацієнтам, родинам, медсестрам, лікарям і всьому персоналу, який на той час працював у відділенні", — додали представники медичного закладу, подякувавши знаменитості за такий сюрприз.

Джонні Депп у лікарні

Це не перший раз, коли Депп використовує свого героя Disney у благодійних цілях.

У 2022 році він перевдягнувся капітаном Горобцем, щоб надіслати повідомлення підтримки шанувальнику, який бореться з невиліковним серцевим захворюванням.

Нагадаємо, ходили чутки про повернення Джонні Деппа до його культової ролі Джека Горобця.

Також Фокус писав про новий роман Джонні Деппа.