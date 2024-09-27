Джонни Депп вернулся к образу капитана Джека Воробья (фото)

После скандального развода с Эмбер Херд актер отошел от франшизы "Пиратов Карибского моря". Впрочем, его победа в суде делает все более вероятным возвращение к культовой роли.

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61-летний американский актер Джонни Депп снова надел костюм капитана Джека Воробья, посетив детскую больницу в Испании. Об этом пишет Daily Mail.

Голливудская звезда накануне появился в больнице университета Доностии в Сан-Себастьяне, вернувшись в свой знаменитый образ, чтобы навестить больных детей.

В заявлении Службы здравоохранения Осакидеца-Баск сказано, что Джонни Депп "разговаривал, играл и смеялся с детьми".

На фото, обнародованных в сети, видно, как Джонни фотографировался с детьми и колыхал младенцев в отделении педиатрии и онкологии. Актер был одет, как его знаменитый персонаж Джек Воробей из франшизы "Пираты Карибского моря".

"Они делились смехом и анекдотами, и он помог им на несколько минут забыть о трудностях, через которые они сейчас проходят", — сказано в заявлении.

Джонни Депп в больнице

"Это был подарок, который принес радость пациентам, семьям, медсестрам, врачам и всему персоналу, который в то время работал в отделении", — добавили представители медицинского учреждения, поблагодарив знаменитость за такой сюрприз.

Джонни Депп в больнице

Это не первый раз, когда Депп использует своего героя Disney в благотворительных целях.

В 2022 году он переоделся капитаном Воробьем, чтобы отправить сообщение поддержки поклоннику, который борется с неизлечимым сердечным заболеванием.

Напомним, ходили слухи о возвращении Джонни Деппа к его культовой роли Джека Воробья.

Также Фокус писал о новом романе Джонни Деппа.