"Нікому не довіряє": Джастін Бібер на тлі скандалу з Дідді став самітником (фото, відео)

Канадський співак пригнічений звинуваченнями, які лунають на адресу Комбса, і тепер не хоче мати з ним нічого спільного.

Канадський поп-R&B-співак, автор пісень, музикант і актор Джастін Бібер ізолював себе від світу, після того, як спливли відеоролики, на яких він, будучи підлітком, зображений з репером Дідді, що породило безліч теорій змови про їхні стосунки, повідомляє RadarOnline.

Кажуть, що Джастіну Біберу стало складніше довіряти оточуючим після арешту його колишнього наставника Шона Комбса за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті.

Джерела стверджують, що 30-річного Бібера тепер "переслідує" його минуле. Після арешту Комбса фанати висловили занепокоєння з приводу психічного і фізичного здоров'я Бібера, коли він вийшов на вечерю зі своєю дружиною Гейлі і мав виснажений і змучений вигляд.

Приблизно в той самий час у мережі стали вірусними численні відеокліпи співака Never Say Never і опального музичного магната.

В одному з роликів 54-річний Комбс хвалився, що тоді 15-річний Бібер провів із ним "48 годин". Він сказав: "Він проведе 48 годин із Дідді. Що ми робимо, ми не можемо розкривати. Але це, безумовно, мрія 15-річного підлітка... ми збожеволіємо".

Тепер же інсайдери індустрії стверджують, що "демони" Бібера здолали його. Одне з джерел, яке багато років працювало з командою співака Baby, розповіло: "Чи вірю я, що він був замішаний у якійсь дурній херні? Так. Він був підлітком. Він був найбільшою поп-зіркою у світі. Усі турбувалися про нього, і ми не знали, чи переживе він це. Люди користувалися всім, що він робив".

Раніше, 7 жовтня, актор Тімоті Сміт розповів про життя Шона Комбса у в'язниці. Спираючись на свій сумний досвід, він вважає, що Дідді непереливки доведеться в ув'язненні. Навіть за допомогою грошей репер не зможе домогтися "особливого ставлення" до себе.