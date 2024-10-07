"Багатство тут йому не допоможе": актор розповів про життя Шона Комбса у в'язниці (фото)

Зірка популярного серіалу Тімоті Сміт, спираючись на свій сумний досвід, вважає, що Дідді непереливки доведеться в ув'язненні. Навіть за допомогою грошей репер не зможе домогтися "особливого ставлення" до себе.

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Шон "Дідді" Комбс наразі перебуває за ґратами в Метрополітенському центрі ув'язнення в Брукліні, штат Нью-Йорк. Його підозрюють у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, рекеті та перевезенні людей для заняття проституцією. Американський актор Тімоті Сміт, який раніше відбував термін у федеральній в'язниці США, заявив, що нинішні умови утримання репера у в'язниці жахливі, повідомляє Daily Mail.

За словами зірки серіалу "Одружилися з першого погляду" Тімоті Сміта, попри багатство і статус Пі Дідді, тюремне життя не передбачає для нього "особливого поводження". "Його гроші та багатство не принесуть йому жодної вигоди. У федеральній системі все настільки обмежено, що ви не отримуєте додаткових привілеїв, тому що ви багаті. Вам дозволено взяти кілька основних речей, таких як спортивний костюм, кросівки і це все. Вони проводять рейди і забирають усе зайве", — сказав він журналістам, спираючись на власний досвід відбування ув'язнення. Сміт намалював сувору картину життя всередині установи, пояснивши, що охоронці часто використовують ізоляцію як інструмент, щоб зламати ув'язнених.

Шон Комбс Фото: Getty Images

"Він перебуває в адміністративному блоці, тому в нього немає доступу до інших ув'язнених. Люди думають, що є телевізори і радіо, але там, де він, немає нічого, навіть радіо. Тобі дають Біблію й одну книжку на тиждень. Ось і все", — поділився Тімоті. Він додав, що у 54-річного Комбса також буде вельми обмежений доступ до спілкування із зовнішнім світом.

"У вас буде всього 300 хвилин на місяць на телефонні розмови. Тобто, якщо ви розмовляєте телефоном по 30 хвилин на день, то через 10 днів у вас більше не буде доступу до телефону протягом наступних 20 днів. Іноді протягом першого тижня у вас закінчується час для розмов і тоді вам залишається тільки розмовляти із самим собою", — пояснив Сміт.

Актор додав, що у Пі Дідді не буде можливості домогтися особливого поводження під час ув'язнення: "Його багатство тут йому не допоможе, взагалі ні в чому".

Відомо, що 2006 року актора Тімоті Сміта заарештували за торгівлю наркотиками після того, як він перевіз марихуану через кордон Канади і США, використовуючи свої навички пілота. Він був засуджений до річного тюремного ув'язнення, яке продовжили через імміграційні закони.

Раніше, 25 вересня, Фокус писав про те, що репер Пі Дідді боїться отруєння у в'язниці.

Також повідомлялося, що репер назвав найулюбленішого гостя своїх вечірок.