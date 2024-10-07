"Богатство здесь ему не поможет": актер рассказал о жизни Шона Комбса в тюрьме (фото)

Звезда популярного сериала Тимоти Смит, опираясь на свой печальный опыт, считает, что Дидди туго придется в заключении. Даже с помощью денег рэпер не сможет добиться "особого отношения" к себе.

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Шон "Дидди" Комбс в настоящее время находится за решеткой в ​​Метрополитенском центре заключения в Бруклине, штат Нью-Йорк. Его подозревают в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и перевозке людей для занятия проституцией. Американский актер Тимоти Смит, ранее отбывавший срок в федеральной тюрьме США, заявил, что нынешние условия содержания рэпера в тюрьме ужасны, сообщает Daily Mail.

По словам звезды сериала "Поженились с первого взгляда" Тимоти Смита, несмотря на богатство и статус Пи Дидди, тюремная жизнь не предусматривает для него "особого обращения". "Его деньги и богатство не принесут ему никакой выгоды. В федеральной системе все настолько ограничено, что вы не получаете дополнительных привилегий, потому что вы богаты. Вам разрешено взять несколько основных вещей, таких как спортивный костюм, кроссовки и это все. Они проводят рейды и забирают все лишнее", — сказал он журналистам, опираясь на собственный опыт отбывания заключения. Смит нарисовал суровую картину жизни внутри учреждения, объяснив, что охранники часто используют изоляцию как инструмент, чтобы сломать заключенных.

Шон Комбс Фото: Getty Images

"Он находится в административном блоке, поэтому у него нет доступа к другим заключенным. Люди думают, что есть телевизоры и радио, но там, где он, нет ничего, даже радио. Тебе дают Библию и одну книгу в неделю. Вот и все", — поделился Тимоти. Он добавил, что у 54-летнего Комбса также будет весьма ограниченный доступ к общению с внешним миром.

"У вас будет всего 300 минут в месяц на телефонные разговоры. То есть, если вы разговариваете по телефону по 30 минут в день, то через 10 дней у вас больше не будет доступа к телефону в течение следующих 20 дней. Иногда в течение первой недели у вас заканчивается время для разговоров, и тогда вам остается только разговаривать с самим собой", — объяснил Смит.

Актер добавил, что у Пи Дидди не будет возможности добиться особого обращения во время заключения: "Его богатство здесь ему не поможет, вообще ни в чем".

Известно, что в 2006 году актер Тимоти Смит был арестован за торговлю наркотиками после того, как он перевез марихуану через границу Канады и США, используя свои навыки пилота. Он был приговорен к годовому тюремному заключению, которое продлили из-за иммиграционных законов.

Ранее, 25 сентября, Фокус писал о том, что рэпер Пи Дидди боится отравления в тюрьме.

Также сообщалось, что рэпер назвал самого любимого гостя своих вечеринок.