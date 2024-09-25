Рэпер Пи Дидди боится отравления в тюрьме, — СМИ

Бывший заключенный рассказал, что некогда =влиятельный рэпер боится, что его могут отравить, и отказывается от тюремной еды.

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54-летний американский рэпер и музыкальный продюсер Шон "Дидди" Комбс, который после ареста содержится в Метрополитенском центре заключения в Бруклине, боится есть тюремную еду, и у него развилась паранойя. Об этом в беседе с NewsNation рассказал бывший заключенный Левин Эшли Банфилд со ссылкой на свой источник в тюрьме.

По его словам, Пи Дидди серьезно опасается, что его могут отравить.

"Представьте, что кто-то заплатил кому-то внутри, чтобы тот отравил его еду, вызвал у него сердечный приступ и он умер", — говорит Банфилд. И добавляет, что сотрудники исправительного учреждения не могут похвастаться большими зарплатами, поэтому не исключено, что кто-то извне, у кого много денег, может подкупить их, чтобы добраться до Комбса.

Рэпера арестовали и предъявили ему обвинение в многолетнем принуждении и насилии с использованием шантажа и насилия для контроля над своими жертвами. Его также обвиняли в склонении женщин-жертв и мужчин-работников секс-индустрии к сексуальным действиям под воздействием наркотиков, иногда длящимся несколько дней, которые называют "Freak Offs". Комбс не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям, и ему было отказано в освобождении под залог, несмотря на просьбу его юридической команды освободить его за $50 миллионов и держать под электронным наблюдением.

"Он действительно параноик. И действительно очень напуган. Не знает, что думать, не знает, кому доверять и во что верить", — сказал Левин. Говоря о еде, которую приносят заключенным в изоляции, мужчина отметил, что чаще всего она холодная и невкусная.

"Еда пресная, в ней много углеводов. Она насыщает, но от нее становится плохо. Во многих из этих продуктов есть плесень", — поделился он воспоминаниями.

Банфилд также рассказал, что Дидди после заключения посетил церковь и встретился с диетологом. Несколько раз в день его посещал врач-психотерапевт, чтобы предотвратить попытку самоубийства.

Сообщается, что Дидди содержится в том же блоке, что и крипто-мошенник Сэм Банкман-Фрид, приговоренный в 2023-м к 25 годам тюремного заключения. Эта зона рассчитана на 18–20 заключенных и, как правило, предназначена для высокопоставленных лиц или тех, кто сотрудничает с властями.

Расследование по делу Комбса продолжается. Прокуроры заявили, что опросили более 50 жертв и свидетелей и ожидают, что их число будет расти. Арест столь значимой фигуры вогнал в панику многих представителей шоу-бизнеса.

Ранее Фокус писал, что рэпер назвал самого любимого гостя своих вечеринок.