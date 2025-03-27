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МирФан

Няня нашла под кроватью незнакомца, проверяя жалобу ребенка на "монстра" (фото)

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Фото: Freepik | Иллюстративное фото

Жалоба ребенка на вымышленного монстра привела к поимке настоящего преступника.

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Вечерняя смена няни обернулась шоком и пресечением потенциального преступления. Женщина, присматривавшая за детьми в доме неподалеку от города Грейт-Бенд (штат Канзас, США), обнаружила под кроватью ребенка спрятавшегося мужчину после того, как малыш пожаловался на "монстра", скрывающегося под кроватью. Об этом пишет CBS News.

Как сообщило в среду, 26 марта, управление шерифа округа Бартон, няня решила показать ребенку, что бояться нечего, но, заглянув под кровать, столкнулась лицом к лицу с неизвестным мужчиной. Между ними вспыхнула ссора, во время которой няня и ребенок были опрокинуты, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

На следующий день в ходе поисков подозреваемого помощники шерифа заметили мужчину неподалеку. Он попытался скрыться, но был задержан после короткой погони.

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27-летний Мартин Виллалобос-младший был арестован
Фото: Barton County Sheriff's Office

27-летний Мартин Виллалобос-младший был арестован и заключен в тюрьму округа Бартон. Ему предъявлены обвинения, в том числе в похищении при отягчающих обстоятельствах и создании угрозы для ребенка. Суд установил залог в размере 500 тысяч долларов.

Как уточнили в офисе шерифа, Виллалобос ранее проживал в этом доме. В настоящее время действует судебный охранный ордер, запрещающий ему приближаться к этому месту.

Ранее Фокус сообщал, что украденное золото нашли в ведре с одеждой. Кража произошла, когда хозяйка Сарина Чакингал с семьей отсутствовала. Воры проникли в дом, сняв черепицу с крыши.

Также стало известно, что мужчина намеренно взорвал свой дом. В день происшествия Эндрю МакКубин сообщил соседям, что чувствует запах газа, и даже пошутил, что они все взлетят на воздух. Коммунальные службы о проблеме он не предупредил.