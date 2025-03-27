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Няня знайшла під ліжком незнайомця, перевіряючи скаргу дитини на "монстра" (фото)

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Фото: Freepik | Ілюстративне фото

Скарга дитини на вигаданого монстра призвела до затримання справжнього злочинця.

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Вечірня зміна няні обернулася шоком і припиненням потенційного злочину. Жінка, яка доглядала за дітьми в будинку неподалік від міста Грейт-Бенд (штат Канзас, США), виявила під ліжком дитини чоловіка, який заховався, після того, як малюк поскаржився на "монстра", що ховається під ліжком. Про це пише CBS News.

Як повідомило в середу, 26 березня, управління шерифа округу Бартон, няня вирішила показати дитині, що боятися нічого, але, зазирнувши під ліжко, зіткнулася віч-на-віч із невідомим чоловіком. Між ними спалахнула сварка, під час якої няня і дитина були перекинуті, а зловмисник втік з місця події.

Наступного дня під час пошуків підозрюваного помічники шерифа помітили чоловіка неподалік. Він спробував утекти, але його затримали після короткої погоні.

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27-річний Мартін Віллалобос-молодший був заарештований
Фото: Barton County Sheriff's Office

27-річного Мартіна Віллалобоса-молодшого заарештували й помістили до в'язниці округу Бартон. Йому висунуто обвинувачення, зокрема у викраденні за обтяжуючих обставин і створенні загрози для дитини. Суд встановив заставу в розмірі 500 тисяч доларів.

Як уточнили в офісі шерифа, Віллалобос раніше проживав у цьому будинку. Наразі діє судовий охоронний ордер, який забороняє йому наближатися до цього місця.

Раніше Фокус повідомляв, що вкрадене золото знайшли у відрі з одягом. Крадіжка сталася, коли господиня Саріна Чакінгал із сім'єю була відсутня. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.

Також стало відомо, що чоловік навмисно підірвав свій будинок. У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.