Афера века: женщина сменила замки в 80 квартирах и продала их своим близким (фото)

В Китае раскрыта шокирующая афера, в которой женщина по имени Ван Вэй за 5 лет незаконно сменила замки и продала 80 квартир, подделав документы на право собственности. Общий ущерб от ее действий составил около 24 миллионов юаней (примерно 3,3 миллиона долларов США).

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Об этом пишет South China Morning Post.

Женщине по имени Ван немного за 30. После замужества в 2017 году у пары начали накапливаться долги по кредитным картам из-за расточительного образа жизни китаянки. Чтобы помочь, отец мужа даже заложил свой дом ради кредита на 450 000 юаней.

Муж Ван, Чэн, не подозревал, что начиная с 2019 года его жена ведет двойную жизнь. Узнав о местной жилой программе, она подделывала документы с помощью Photoshop, убеждая слесарей заменить замки в квартирах, якобы принадлежащих ей. Чтобы не вызвать подозрений, Ван нанимала разных специалистов и вела их подальше от камер наблюдения.

Завладев ключами, она продавала квартиры по заниженной цене, представляя их как "внутренние". Жертвами аферы стали 42 человека, в основном родственники и друзья, включая тетю и сестру мужа.

Заработанные деньги Ван тратила в основном на стримера Чжан Чжэня Фото: SCMP

Заработанные деньги Ван тратила в основном на стримера Чжан Чжэня из Харбина, с которым у нее завязались отношения. С момента их знакомства в 2022 году она перевела ему более 9,8 млн юаней, подарив автомобили, включая внедорожник стоимостью 1,4 млн, и купив недвижимость. Кроме того, она щедро спонсировала других стримеров.

Тем временем ничего не подозревающий муж продолжал выплачивать семейные долги. На момент публикации расследование продолжается. Стример Чжан и платформа, на которой он вел трансляции, сотрудничают с полицией. Удалось вернуть около 8 миллионов юаней.

Юристы считают, что из-за масштаба преступления Ван может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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