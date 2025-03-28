Афера століття: жінка змінила замки у 80 квартирах і продала їх своїм близьким (фото)

У Китаї розкрито шокуючу аферу, в якій жінка на ім'я Ван Вей за 5 років незаконно змінила замки й продала 80 квартир, підробивши документи на право власності. Загальний збиток від її дій склав близько 24 мільйонів юанів (приблизно 3,3 мільйона доларів США).

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Про це пише South China Morning Post.

Жінці на ім'я Ван трохи за 30. Після заміжжя 2017 року у пари почали накопичуватися борги за кредитними картками через марнотратний спосіб життя китаянки. Щоб допомогти, батько чоловіка навіть заклав свій будинок заради кредиту на 450 000 юанів.

Чоловік Ван, Чен, не підозрював, що починаючи з 2019 року його дружина веде подвійне життя. Дізнавшись про місцеву житлову програму, вона підробляла документи за допомогою Photoshop, переконуючи слюсарів замінити замки у квартирах, які нібито належать їй. Щоб не викликати підозр, Ван наймала різних фахівців і вела їх подалі від камер спостереження.

Заволодівши ключами, вона продавала квартири за заниженою ціною, представляючи їх як "внутрішні". Жертвами афери стали 42 людини, переважно родичі та друзі, включно з тіткою і сестрою чоловіка.

Зароблені гроші Ван витрачала переважно на стримера Чжан Чженя Фото: SCMP

Зароблені гроші Ван витрачала в основному на стрімера Чжан Чженя з Харбіна, з яким у неї зав'язалися стосунки. З моменту їхнього знайомства 2022 року вона перевела йому понад 9,8 млн юанів, подарувавши автомобілі, включно з позашляховиком вартістю 1,4 млн, і купивши нерухомість. Крім того, вона щедро спонсорувала інших стримерів.

Тим часом чоловік, який нічого не підозрював, продовжував виплачувати сімейні борги. На момент публікації розслідування триває. Стример Чжан і платформа, на якій він вів трансляції, співпрацюють із поліцією. Вдалося повернути близько 8 мільйонів юанів.

Юристи вважають, що через масштаб злочину Ван може загрожувати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше Фокус повідомляв, що вкрадене золото знайшли у відрі з одягом. Крадіжка сталася, коли господиня Саріна Чакінгал із сім'єю була відсутня. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.

Також стало відомо, що чоловік навмисно підірвав свій будинок. У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.