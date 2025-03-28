Омлет с начинкой: простой рецепт вкусного блюда

Рецептов приготовления омлетов существует очень много: классические, с овощами, мясом и даже с начинкой. Сегодня предлагаем вам способ приготовления омлета с творогом. Сытное и питательное блюдо готовится очень быстро и получается вкусным и аппетитным

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Рецептом поделились в кулинарном блоге "Консервация и кулинария".

Омлет с начинкой из творога

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

творог – 80 гр;

сыр твердый – 50 гр;

мускатный орех молотый — щепотка;

соль, перец.

Способ приготовления:

Яйца разбить в миску и венчиком взболтать. На сковороде разогреть растительное масло и вылить половину яичной массы. Должен выйти блинчик.

Обжарить блинчик с другой стороны и сделать еще один.

В миске соединить творог и тертый сыр. Посолить и поперчить начинку, добавить мускатный орех.

Размять творожную массу до однородности.

Разложить блинчик на поверхности и выложить на него начинку, равномерно распределив. Скрутить блинчик рулетом.

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