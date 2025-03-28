Омлет с начинкой: простой рецепт вкусного блюда
Рецептов приготовления омлетов существует очень много: классические, с овощами, мясом и даже с начинкой. Сегодня предлагаем вам способ приготовления омлета с творогом. Сытное и питательное блюдо готовится очень быстро и получается вкусным и аппетитным
Рецептом поделились в кулинарном блоге "Консервация и кулинария".
Омлет с начинкой из творога
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт;
- творог – 80 гр;
- сыр твердый – 50 гр;
- мускатный орех молотый — щепотка;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Яйца разбить в миску и венчиком взболтать. На сковороде разогреть растительное масло и вылить половину яичной массы. Должен выйти блинчик.
Обжарить блинчик с другой стороны и сделать еще один.
В миске соединить творог и тертый сыр. Посолить и поперчить начинку, добавить мускатный орех.
Размять творожную массу до однородности.
Разложить блинчик на поверхности и выложить на него начинку, равномерно распределив. Скрутить блинчик рулетом.
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