Вкусно, как в ресторане: какой неожиданный ингредиент изменит текстуру омлета

Омлет – одно из самых простых блюд, но есть способ сделать его еще вкуснее.

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Омлет готовят во всем мире. И это одно из самых простых блюд, которое мы можем приготовить. Но если мы хотим получить более особенное блюдо, с гораздо лучшим вкусом и текстурой, мы должны использовать этот ингредиент, пишет Click.

Омлет — очень универсальный рецепт, который мы модифицируем бесчисленным количеством способов. Это блюдо может быть совершенно обыденным или, наоборот, более сложным и вкусным, чем любое основное блюдо. Однако все зависит от используемых нами ингредиентов и того, сколько времени мы хотим выделить на приготовление.

И если мы хотим, чтобы наш омлет стал еще вкуснее – используйте лимонный сок. Он сделает омлет более кремовым и пышным.

Яичный белок взаимодействует с кислотой в лимонном соке, и в результате получается гораздо более нежная текстура.

Что еще можно положить в омлет?

Если мы хотим придать ему более особенный вкус и цвет, мы можем попробовать добавить в него куркуму и мелко нарезанные помидоры. Все, что нам нужно сделать, это поджарить помидоры, а примерно через минуту залить помидоры яичной смесью с куркумой, солью и перцем. Если хочется большей остроты — можно добавить немного паприки. И вот рецепт классического омлета, который можно делать вкуснее, добавляя разные ингредиенты.

Классический омлет

Ингредиенты:

3 яйца;

20 г сливочного масла;

соль и перец по вкусу.

В глубокую миску разбейте яйца и взбейте вилкой, пока смесь не станет однородной. На сковороде с антипригарным покрытием растопите 20 г сливочного масла. Вылейте яичную смесь на сковороду с растопленным маслом и подождите около 5 секунд, чтобы яйца немного схватились на огне чуть ниже среднего.

Слегка встряхните сковороду вперед-назад и с помощью вилки осторожно подверните яйца к центру.

Выключите огонь и с помощью вилки или просто встряхивая сковороду, переместите омлет к противоположному бортику. Помогая себе лопаткой и вилкой, заверните омлет в рулет. Посолите и поперчите по вкусу.

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