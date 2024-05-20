Идеальный завтрак из сезонных овощей: рецепт омлета из кабачков

Что может быть лучше омлета , если у вас мало времени, чтобы приготовить завтрак? Только омлет с кабачками.

Related video

Наступает сезон кабачков и это самое время, чтобы порадовать себя вкусным омлетом к завтраку. Аппетитный и питательный, он является отличным решением для опустошения холодильника! Омлет из кабачков – вегетарианский вариант, который очень легко и быстро готовится. Твердая консистенция обжаренных кабачков идеально сочетается с мягкой текстурой яиц. Рецептом омлета, или фритатты поделились на сайте Giallo Zafferano.

Омлет-фритатта с кабачками

Ингредиенты:

шесть яиц;

кабачки — 380 г

пармиджано-Реджано — 50 г

оливковое масло;

соль, черный перец.

Чтобы приготовить омлет с кабачками, сначала очистите кабачки и нарежьте их кружочками толщиной около 3 мм. Нагрейте масло в сковороде с антипригарным покрытием диаметром 22 см, затем добавьте кабачки. Посолите и жарьте на сильном огне около 10 минут, как можно меньше помешивая.

Тем временем взбейте в миске яйца вместе с тертым пармезаном-реджано, солью и перцем. Хорошо перемешайте смесь. Когда кабачки приобретут красивый цвет, уменьшите огонь и разложите их лопаткой так, чтобы равномерно покрыть основу. Выливаем сверху яичную смесь.

Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 10 минут. Осторожно переверните и жарьте без крышки еще минуты три. Готовый омлет аккуратно переложите лопаткой на тарелку и подавайте.

Омлет из кабачков можно хранить в холодильнике до 2 дней в герметичном контейнере.

Читайте также:

Простой рецепт на ужин: рецепт курицы в луковом соусе

Салат с редисом: рецепт легкого и сытного весеннего блюда

Картофельные котлеты: рецепт вкусного и бюджетного блюда к завтраку