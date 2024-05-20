Ідеальний сніданок із сезонних овочів: рецепт омлету з кабачків
Що може бути кращим за омлет, якщо у вас мало часу, щоб приготувати сніданок? Тільки омлет із кабачками.
Настає сезон кабачків і це саме час, щоб потішити себе смачним омлетом до сніданку. Апетитний і поживний, він є чудовим рішенням для спустошення холодильника! Омлет із кабачків — вегетаріанський варіант, який дуже легко і швидко готується. Тверда консистенція обсмажених кабачків ідеально поєднується з м'якою текстурою яєць. Рецептом омлету, або фрітатти поділилися на сайті Giallo Zafferano.
Омлет-фрітатта з кабачками
Інгредієнти:
- шість яєць;
- кабачки — 380 г
- парміджано-Реджано — 50 г
- оливкова олія;
- сіль, чорний перець.
Щоб приготувати омлет із кабачками, спочатку почистіть кабачки та наріжте їх кружальцями завтовшки приблизно 3 мм. Нагрійте олію в сковороді з антипригарним покриттям діаметром 22 см, потім додайте кабачки. Посоліть і смажте на сильному вогні приблизно 10 хвилин, якомога менше помішуючи.
Тим часом збийте в мисці яйця разом із тертим пармезаном-реджано, сіллю і перцем. Добре перемішайте суміш. Коли кабачки набудуть гарного кольору, зменшіть вогонь і розкладіть їх лопаткою так, щоб рівномірно покрити основу. Виливаємо зверху яєчну суміш.
Накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні 10 хвилин. Обережно переверніть і смажте без кришки ще хвилини три. Готовий омлет акуратно перекладіть лопаткою на тарілку і подавайте.
Омлет із кабачків можна зберігати в холодильнику до 2 днів у герметичному контейнері.
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