Простий рецепт на вечерю: рецепт курки в цибулевому соусі
Цей рецепт натхненний легендарним французьким супом. І курка виходить дуже смачною.
Якщо ви любите французький цибулевий суп, який подають із підсмаженим хлібом, то вам сподобається і ця курка в густому ароматному соусі. Подавайте її зі свіжим хлібом, або з простим білим рисом. Рецептом поділилися на сайті Aktuality.
Курка в цибулевому соусі
Інгредієнти:
- 4 філе курячих стегенець зі шкірою або дві курячі грудки (теж зі шкірою);
- сушений часник;
- чебрець;
- оливкова олія;
- вершкове масло;
- 3 цибулини середнього розміру;
- борошно — 2 ст. л.;
- м'ясний бульйон — 50 мл;
- 4 скибочки сиру Емменталь;
- сіль, мелений чорний перець.
Курку надріжте хрест-навхрест на шкірі, посоліть і приправте з обох боків.
Посипте верхню частину зі шкірою сушеним часником і чебрецем.
Нагрійте оливкову олію в сковорідці на середньому вогні й обсмажте на ній м'ясо (починаючи з боку шкіри) приблизно по 5–7 хвилин з кожного боку. Щоб м'ясо було практично готове, коли покладете його на тарілку.
Додайте в сковорідку вершкове масло і тонко нарізану цибулю, злегка посипте сіллю і обсмажте на середньому вогні, періодично помішуючи, поки воно не почне карамелізуватися — приблизно 15–20 хвилин.
Потім змішуємо борошно із золотистою цибулею, трохи обсмажуємо і вливаємо бульйон, за смаком можна додати ароматний чебрець.
Поверніть обсмажену курку в киплячий соус і готуйте на слабкому вогні приблизно 10 хвилин.
Викладіть скибочки емменталя на м'які шматочки курки, накрийте сковорідку і нагрівайте ще хвилину–дві, поки сир не розплавиться і не розтечеться.
Курка в цибулевому соусі готова.
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