Простий рецепт на вечерю: рецепт курки в цибулевому соусі

Цей рецепт натхненний легендарним французьким супом. І курка виходить дуже смачною.

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Якщо ви любите французький цибулевий суп, який подають із підсмаженим хлібом, то вам сподобається і ця курка в густому ароматному соусі. Подавайте її зі свіжим хлібом, або з простим білим рисом. Рецептом поділилися на сайті Aktuality.

Курка в цибулевому соусі

Інгредієнти:

4 філе курячих стегенець зі шкірою або дві курячі грудки (теж зі шкірою);

сушений часник;

чебрець;

оливкова олія;

вершкове масло;

3 цибулини середнього розміру;

борошно — 2 ст. л.;

м'ясний бульйон — 50 мл;

4 скибочки сиру Емменталь;

сіль, мелений чорний перець.

Курку надріжте хрест-навхрест на шкірі, посоліть і приправте з обох боків.

Посипте верхню частину зі шкірою сушеним часником і чебрецем.

Нагрійте оливкову олію в сковорідці на середньому вогні й обсмажте на ній м'ясо (починаючи з боку шкіри) приблизно по 5–7 хвилин з кожного боку. Щоб м'ясо було практично готове, коли покладете його на тарілку.

Додайте в сковорідку вершкове масло і тонко нарізану цибулю, злегка посипте сіллю і обсмажте на середньому вогні, періодично помішуючи, поки воно не почне карамелізуватися — приблизно 15–20 хвилин.

Потім змішуємо борошно із золотистою цибулею, трохи обсмажуємо і вливаємо бульйон, за смаком можна додати ароматний чебрець.

Поверніть обсмажену курку в киплячий соус і готуйте на слабкому вогні приблизно 10 хвилин.

Викладіть скибочки емменталя на м'які шматочки курки, накрийте сковорідку і нагрівайте ще хвилину–дві, поки сир не розплавиться і не розтечеться.

Курка в цибулевому соусі готова.

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