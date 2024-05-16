Пікантно та смачно: рецепт курки в кисло-солодкому соусі

Таку страву дуже просто приготувати з доступних продуктів. Вона ідеально поєднується зі свіжим хлібом або простим білим рисом.

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Кисло-солодка курка — простий у приготуванні рецепт, який приносить масу задоволення. Стегна та грудки, нарізані невеликими шматочками, вкриті ніжним пікантним соусом, ідеально підходять для смачного обіду або вечері. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio. До помідорів можна додати червоний солодкий перець.

Курка в кисло-солодкому соусі

Інгредієнти:

600 г курячого м'яса (1 грудка + 3 стегна);

250 г кольорових помідорів чері;

два стебла зеленої цибулі;

50 г білого оцту;

3 столові ложки коричневого цукру;

1 гілочка петрушки;

борошно;

оливкова олія, сіль, перець.

Курячі грудки та стегна нарізають шматочками, обсмажують із зеленою цибулею, а потім готують на сковороді з помідорами чері. Ті, хто віддає перевагу, очевидно, можуть використовувати тільки грудку, але консистенція страви може бути трохи сухішою. Можна взяти і звичайні помідори, просто чері солодші.

Подавайте приготовану так курку з житнім або мультизерновим хлібом: контраст із легкою солодкістю страви буде особливо приємним. Або з білим вареним рисом.

Щоб приготувати кисло-солодку курку, почніть з обвалювання стегон: відкрийте їх, як книжку, за допомогою гострого ножа та видаліть кістку. Потім розріжте їх на шматочки. Також нарізаємо курячу грудку.

Шматочки м'яса мають бути однакового розміру, щоб забезпечити рівномірне приготування. Добре їх посипте борошном, а потім струсіть, щоб видалити зайве борошно.

Помідори чері розріжте навпіл або на четвертинки залежно від їхнього розміру та відкладіть убік. Наріжте зелену цибулю скибочками та підсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії.

Додайте шматочки м'яса й теж підсмажте їх на сильному вогні.

Коли вони стануть золотисто-коричневими, посипте їх коричневим цукром, дайте йому розчинитися, добре помішуючи, потім додайте оцет.

Зменшіть вогонь і додайте помідори чері. Перемішайте, накрийте кришкою та готуйте 20-25 хвилин. Ближче до кінця приготування відрегулюйте сіль і перець. Перед подачею посипте свіжою петрушкою.

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