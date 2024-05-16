Пикантно и вкусно: рецепт курицы в кисло-сладком соусе

Такое блюдо очень просто приготовить из доступных продуктов. И оно идеально сочетается со свежим хлебом, или простым белым рисом.

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Кисло-сладкая курица — простой в приготовлении рецепт, который доставляет массу удовольствия. Бедра и грудки, нарезанные небольшими кусочками, покрытые нежным пикантным соусом, идеально подходит для вкусного обеда или ужина. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio. К помидорам можно добавить красный сладкий перец.

Курица в кисло-сладком соусе

Ингредиенты

600 г куриного мяса (1 грудка + 3 бедра);

250 г цветных помидоров черри;

два стебля зеленого лука;

50 г белого уксуса;

3 столовые ложки коричневого сахара;

1 веточка петрушки;

мука;

оливковое масло, соль, перец.

Куриные грудки и бедра нарезаются кусочками, обжариваются с зеленым луком , а затем готовятся на сковороде с помидорами черри. Те, кто предпочитает, очевидно, могут использовать только грудку, но консистенция блюда может быть немного более сухой. Можно взять и обычные помидоры, просто черри более сладкие.

Подавайте приготовленную таким образом курицу с ржаным или мультизерновым хлебом: контраст с легкой сладостью блюда будет особенно приятен. Или с белым вареным рисом.

Чтобы приготовить кисло-сладкую курицу, начните с обвалки бедер: откройте их, как книгу, с помощью острого ножа и удалите кость. Затем разрежьте их на кусочки. Также нарезаем куриную грудку.

Кусочки мяса должны быть одинакового размера, чтобы обеспечить равномерное приготовление. Хорошо их посыпьте мукой, а затем встряхните, чтобы удалить лишнюю муку.

Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки в зависимости от их размера и отложите в сторону. Нарежьте зеленый лук ломтиками и поджарьте на сковороде с небольшим количеством масла.

Добавьте кусочки мяса и тоже поджарьте их на сильном огне.

Когда они станут золотисто-коричневыми, посыпьте их коричневым сахаром, дайте ему раствориться, хорошо помешивая, затем добавьте уксус.

Уменьшите огонь и добавьте помидоры черри. Перемешайте накройте крышкой и готовьте 20–25 минут. Ближе к концу приготовления отрегулируйте соль и перец. Перед подачей посыпьте сежей петрушкой.

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