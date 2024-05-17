Простой рецепт на ужин: рецепт курицы в луковом соусе

Этот рецепт вдохновлен легендарным французским супом. И курица получается очень вкусной.

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Если вы любите французский луковый суп, который подают с поджаренным хлебом, то вам понравится и эта курица в густом ароматном соусе. Подавайте ее со свежим хлебом, или с простым белым рисом. Рецептом поделились на сайте Aktuality.

Курица в луковом соусе

Ингредиенты:

4 филе куриных бедрышек с кожей или две куриные грудки (тоже с кожей);

сушеный чеснок;

тимьян;

оливковое масло;

сливочное масло;

3 луковицы среднего размера;

мука — 2 ст. л.;

мясной бульон — 50 мл;

4 ломтика сыра Эмменталь;

соль, молотый черный перец.

Курицу надрежьте крест-накрест на коже, посолите и приправьте с обеих сторон.

Посыпьте верхнюю часть с кожей сушеным чесноком и тимьяном.

Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне и обжарьте на нем мясо (начиная со стороны кожи) примерно по 5–7 минут с каждой стороны. Чтобы мясо был практически готово, когда положите его на тарелку.

Добавьте в сковороду сливочное масло и тонко нарезанный лук, слегка посыпьте солью и обжарьте на среднем огне, периодически помешивая, пока оно не начнет карамелизироваться — примерно 15–20 минут.

Затем смешиваем муку с золотистым луком, немного обжариваем и вливаем бульон, по вкусу можно добавить ароматный тимьян.

Верните обжаренную курицу в кипящий соус и готовьте на слабом огне около 10 минут.

Выложите ломтики эмменталя на мягкие кусочки курицы, накройте сковороду и нагревайте еще минуту-две, пока сыр не расплавится и не растечется.

Курица в луковом соусе готова.

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