Салат із редискою: рецепт легкої та ситної весняної страви

Салат може бути як добавкою до гарніру, так і самостійною стравою.

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Салат із редискою та сиром — гарне доповнення до будь-якого гарніру на обід чи вечерю. Його також можна їсти як самостійну страву. Рекомендуємо вам потішити себе і близьких смачним салатом за рецептом із блогу "Кулінарна книга". Добре, що нестачі у свіжому редисі та зелені зараз немає.

Салат із редискою та сиром

Інгредієнти:

редис — 250 г;

яйця — 4 шт.

твердий сир — 150 г;

шинка — 200 г;

зелена цибуля;

майонез;

сіль.

Спосіб приготування:

Редис добре помити, обрізати хвостики і верхівки, натерти на крупній тертці. На такій самій тертці подрібнити сир. Курячі яйця відварити круто, остудити, почистити і натерти на дрібній тертці, а шинку нарізати соломкою. Зелену цибулю вимити, просушити і нашаткувати.

Тепер приступаємо до складання салату. На блюдо поставити кулінарне кільце і першим шаром викласти шинку, потім яйця, цибулю, сир і зверху редис.

Кожен шар необхідно закривати сіточкою з майонезу і підсолювати за бажанням.

Зверху салат прикрасити зеленню і відразу ж подавати на стіл.

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