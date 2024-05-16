Салат із редискою: рецепт легкої та ситної весняної страви
Салат може бути як добавкою до гарніру, так і самостійною стравою.
Салат із редискою та сиром — гарне доповнення до будь-якого гарніру на обід чи вечерю. Його також можна їсти як самостійну страву. Рекомендуємо вам потішити себе і близьких смачним салатом за рецептом із блогу "Кулінарна книга". Добре, що нестачі у свіжому редисі та зелені зараз немає.
Салат із редискою та сиром
Інгредієнти:
- редис — 250 г;
- яйця — 4 шт.
- твердий сир — 150 г;
- шинка — 200 г;
- зелена цибуля;
- майонез;
- сіль.
Спосіб приготування:
Редис добре помити, обрізати хвостики і верхівки, натерти на крупній тертці. На такій самій тертці подрібнити сир. Курячі яйця відварити круто, остудити, почистити і натерти на дрібній тертці, а шинку нарізати соломкою. Зелену цибулю вимити, просушити і нашаткувати.
Тепер приступаємо до складання салату. На блюдо поставити кулінарне кільце і першим шаром викласти шинку, потім яйця, цибулю, сир і зверху редис.
Кожен шар необхідно закривати сіточкою з майонезу і підсолювати за бажанням.
Зверху салат прикрасити зеленню і відразу ж подавати на стіл.
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