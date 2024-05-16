Салат с редисом: рецепт легкого и сытного весеннего блюда

Салат может быть как добавкой к гарниру, так и самостоятельным блюдом.

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Салат с редисом и сыром – хорошее дополнение к любому гарниру на обед или ужин. Его также можно есть как самостоятельное блюдо. Рекомендуем вам порадовать себя и близких вкусным салатом по рецепту из блога "Кулинарная книга". Благо, недостатка в свежем редисе и зелени сейчас нет.

Салат с редисом и сыром

Ингредиенты:

редис – 250 гр;

яйца – 4 шт.

твердый сыр – 150 гр;

ветчина – 200 гр;

зеленый лук;

майонез;

соль.

Способ приготовления:

Редис хорошо помыть, обрезать хвостики и верхушки, натереть на крупной терке. На такой же терке измельчить сыр. Куриные яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на мелкой терке, а ветчину нарезать соломкой. Зеленый лук вымыть, просушить и нашинковать.

Теперь приступаем к сборке салата. На блюдо поставить кулинарное кольцо и первым слоем выложить ветчину, затем яйца, лук, творог и сверху редис.

Каждый слой необходимо закрывать сеточкой из майонеза и подсаливать по желанию.

Сверху салат украсить зеленью и сразу же подавать на стол.

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