Омлет із начинкою: простий рецепт смачної страви
Рецептів приготування омлетів існує дуже багато: класичні, з овочами, м'ясом і навіть із начинкою. Сьогодні пропонуємо вам спосіб приготування омлету з сиром. Ситна та поживна страва готується дуже швидко і виходить смачною та апетитною
Рецептом поділилися в кулінарному блозі "Консервація і кулінарія".
Омлет із начинкою з сиру
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт;
- сир – 80 г;
- сир твердий – 50 г;
- мускатний горіх мелений – дрібка;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
Яйця розбити в миску і вінчиком збовтати. На сковорідці розігріти олію і вилити половину яєчної маси. Має вийти млинець.
Обсмажити млинець з іншого боку і зробити ще один.
У мисці з'єднати сир і тертий сир. Посолити і поперчити начинку, додати мускатний горіх.
Розім'яти сирну масу до однорідності.
Розкласти млинець на поверхні та викласти на нього начинку, рівномірно розподіливши. Скрутити млинець рулетом.
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