Омлет із начинкою: простий рецепт смачної страви

Рецептів приготування омлетів існує дуже багато: класичні, з овочами, м'ясом і навіть із начинкою. Сьогодні пропонуємо вам спосіб приготування омлету з сиром. Ситна та поживна страва готується дуже швидко і виходить смачною та апетитною

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Рецептом поділилися в кулінарному блозі "Консервація і кулінарія".

Омлет із начинкою з сиру

Інгредієнти:

яйця – 2 шт;

сир – 80 г;

сир твердий – 50 г;

мускатний горіх мелений – дрібка;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Яйця розбити в миску і вінчиком збовтати. На сковорідці розігріти олію і вилити половину яєчної маси. Має вийти млинець.

Обсмажити млинець з іншого боку і зробити ще один.

У мисці з'єднати сир і тертий сир. Посолити і поперчити начинку, додати мускатний горіх.

Розім'яти сирну масу до однорідності.

Розкласти млинець на поверхні та викласти на нього начинку, рівномірно розподіливши. Скрутити млинець рулетом.

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