Омлет із крабовими паличками: найпростіший рецепт смачного сніданку

Крабові палички надають омлету нового і більш яскравого смаку.

Related video

Якщо ви звикли починати день з омлету, то пропонуємо вам урізноманітнити улюблений сніданок і додати до страви новий інгредієнт. Наприклад, крабові палички. Простим і доступним рецептом цього найпростішого сніданку поділилися в блозі "Консервація і кулінарія".

Омлет із крабовими паличками

Інгредієнти:

крабові палички — 80 г;

кріп;

яйця — 4 шт;

молоко — 3 ст. л;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Крабові палички розморозити за кімнатної температури. Краще дістати їх із холодильника ввечері. Нарізати палички невеликими шматочками.

Свіжий кріп дрібно порубати.

Яйця збити з молоком, додати сіль і перець, перемішати.

У розігріту сковорідку влити олію, викласти крабові палички і трохи обсмажити за 1-2 хвилини, після чого залити їх яєчною сумішшю.

Накрити кришкою і готувати 5-7 хвилин.

Посипати зеленню і можна їсти!

Читайте також:

Млинець і омлет одночасно: неймовірно смачна страва з овочів та яєць

Тамаго-які: рецепт японського омлету на сніданок

Омлет із помідорами та зеленню на тостах: рецепт простого та ситного сніданку