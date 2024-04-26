Омлет із крабовими паличками: найпростіший рецепт смачного сніданку
Крабові палички надають омлету нового і більш яскравого смаку.
Якщо ви звикли починати день з омлету, то пропонуємо вам урізноманітнити улюблений сніданок і додати до страви новий інгредієнт. Наприклад, крабові палички. Простим і доступним рецептом цього найпростішого сніданку поділилися в блозі "Консервація і кулінарія".
Омлет із крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички — 80 г;
- кріп;
- яйця — 4 шт;
- молоко — 3 ст. л;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
Крабові палички розморозити за кімнатної температури. Краще дістати їх із холодильника ввечері. Нарізати палички невеликими шматочками.
Свіжий кріп дрібно порубати.
Яйця збити з молоком, додати сіль і перець, перемішати.
У розігріту сковорідку влити олію, викласти крабові палички і трохи обсмажити за 1-2 хвилини, після чого залити їх яєчною сумішшю.
Накрити кришкою і готувати 5-7 хвилин.
Посипати зеленню і можна їсти!
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