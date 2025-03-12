Брака стало меньше, а смертей больше: рынок продуктов столкнулся с опасным парадкосом

Некачественные продукты часто становятся причиной серьезных заболеваний, угрожающих здоровью. Однако, как бы странно это не звучало, хотя их число уменьшается с каждым годом, смерти от отравления и осложнений, вызванных ими наоборот растут.

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В 2024 году Соединенные Штаты столкнулись с парадоксом в области безопасности пищевых продуктов, который отражает мировые тенденции: в то время как общее количество отзывов продуктов питания несколько снизилось по сравнению с 2023 годом, серьезность вспышек заболеваний, передающихся через пищевые продукты, резко возросла, что заставляет потребителей все больше беспокоиться о безопасности повседневных продуктов питания, пишет Scientific American.

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Согласно отчету Образовательного фонда Исследовательской группы общественных интересов США (PIRG), в 2024 году федеральные агентства объявили о 296 отзывах, что на 5% меньше, чем в 2023 году, когда было объявлено о 313 отзывах. Однако количество зарегистрированных случаев заболеваний пищевого происхождения выросло с 1118 в 2023 году до 1392 в 2024 году.

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Еще более тревожным является удвоение числа смертей, связанных со вспышками заболеваний, которое увеличилось с восьми в 2023 году до 19 в 2024 году. Эксперты по безопасности пищевых продуктов, такие как Дарин Детвайлер, доцент Северо-Восточного университета, считают, что эти цифры, скорее всего, отражают лишь часть реальных случаев, поскольку многие люди не обращаются за медицинской помощью при таких распространенных симптомах, как диарея или рвота.

Один из самых серьезных инцидентов связан с деликатесным мясом, которое было связано с 60 госпитализациями и 10 смертями в 19 штатах. Проверки на заводе компании в Вирджинии выявили многочисленные нарушения, в том числе антисанитарные условия, которые, вероятно, способствовали заражению Listeria monocytogenes. Эта бактерия особенно живуча, она способна выживать в холодной среде и сохраняться на поверхностях в течение длительного времени.

Еще одна вспышка была связана с гамбургерами. Нарезанный лук, используемый в этих гамбургерах, был определен как вероятный источник вспышки кишечной палочки, что привело к 34 госпитализациям и одному смертельному случаю. Кишечная палочка может распространяться через загрязненную поливочную воду, перекрестное загрязнение, недожаренное мясо, немытые продукты или несоблюдение правил гигиены.

Эти инциденты свидетельствуют о серьезной проблеме: хотя количество отзывов сократилось, патогенные микроорганизмы привели к более серьезным последствиям для здоровья. Барбара Ковальчик, доцент и директор Института безопасности пищевых продуктов и питания при Университете Джорджа Вашингтона, отмечает, что менее 5 % всех заболеваний пищевого происхождения связаны со вспышкой с установленным источником, что говорит о том, что зарегистрированные случаи могут составлять лишь малую часть от их реального количества.

Несоответствие между количеством отзывов и тяжестью заболеваний подчеркивает необходимость надежного надзора за безопасностью пищевых продуктов. Потребителям рекомендуется быть в курсе отзывов, соблюдать правила безопасного обращения с продуктами питания и сообщать о любых заболеваниях пищевого происхождения в органы здравоохранения, чтобы снизить риски осложнений и повысить общую безопасность.

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