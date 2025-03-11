Назван обыденный продукт, неожиданно меняющий поведение детей: о чем идет речь

Исследователи обнаружили повседневный продукт, способный оказать существенное влияние на поведение детей и призывают родителей изменить рацион.

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Похоже, фраза "мы — то, что мы едим" имеет больше смысла, чем считалось ранее. В новом исследовании команда из Университета Бристоля сделал неожиданное открытие: употребление всего одного продукта способно оказать существенное влияние на поведение детей, пишет Daily Mail.

По словам ведущего автора исследования, доцента кафедры питания, доктора Кэролайн Тейлор, они с командой нашли доказательства связи потребления рыбы детьми с лучшим поведенческим развитием. Теперь авторы исследования призывают родителей изменить рацион детей, добавив в него минимум две порции рыбы в неделю. Команда также обнаружила, что дети, которые не едят рыбу, более склонны к эгоизму, менее дружелюбны и ведут себя более эгоистично.

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Известно, что морепродукты являются важным источником жирных кислот омега-3, селена и йода — питательных веществ, играющих важную роль в развитии мозга и когнитивных функций. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, существует ли связь между поведением, IQ и потреблением морепродуктов у детей.

В ходе исследования ученые изучили долгосрочные данные почти 6 000 детей в возрасте от 7 до 9 лет в Англии:

около 7,2% детей ели рыбу каждую неделю;

63,9% съедали от одного до 190 граммов в неделю;

28,9% потребляли более 190 граммов рыбы каждую неделю.

Авторы исследования отмечают, что "рыбные продукты с корочкой", такие, как рыбные палочки, составляли почти половину, около 46%, от общего потребления морепродуктов. Результаты, опубликованные в журнале European Journal of Nutrition, показали, что дети, которые не ели рыбу, в сравнении с теми, кто ел менее 190 г рыбы каждую неделю, на 35% чаще демонстрировали поведенческое развитие ниже среднего. Среди детей в возрасте 9 лет этот показатель увеличился до 43%.

Ученые обнаружили, что дети, которые не ели рыбу, с большей вероятностью демонстрировали "неоптимальное просоциальное поведение". Отметим, что просоциальное поведение включает в себя дружеское взаимодействие, альтруизм и обмен. Ученые также изучили связь между потреблением морепродуктов и IQ. Но ничего не обнаружили.

Теперь ученые считают, что здоровая, сбалансированная диета для ребенка должна включать не менее двух порций рыбы в неделю, в том числе одну порцию жирной рыбы, например, лосося, скумбрии или сардины. Однако ученые предупреждают, что мальчикам следует съедать не более четырех порций жирной рыбы в неделю, а девочкам — не более двух порций в неделю.

Результаты исследования также показали, что большинство детей, принявших участие в исследовании, не ели достаточное количество морепродуктов, чтобы достичь необходимых рекомендаций.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали худший метод воспитания детей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.