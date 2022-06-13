Жизнь будет адом. Ученые назвали худший метод воспитания детей

По словам экспертов, первичное представление ребенка о мире крайне важно. Поэтому не стоит сразу его травмировать разговорами о том, что это опасное место.

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В ходе своего недавнего исследования эксперты выяснили, что убеждение детей в том, что мир — опасное место, может не защитить их, а даже навредить, пишет Forbes.

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На самом деле, настраивание ребенка с самого детства на негативное восприятие мира влечет за собой множество потенциальных проблем с психическим здоровьем.

"Первичное представление ребенка о мире — очень важно. Оно включает убеждения о самых основных и психологически важных характеристиках мира, например, о том, насколько он опасен, забавен, стабилен и так далее", — рассказал ведущий автор исследования Джереми Клифтон из Пенсильванского университета.

[ + – ] Первичное представление ребенка о мире — очень важно

Клифтон и его команда пришли к выводу, что у людей есть более двух десятков первичных представлений о мире. Однако большинство из этих убеждений объединяются в три категории:

- Мир — это безопасное место. Это определяет, в какой степени люди верят, что мир полон угроз.

- Мир — заманчивое место. Это определяет готовность людей взаимодействовать с миром, то есть делать то, что они находят интересным, красивым и значимым (или нет).

- Мир — живой, а не механистический. Это определяет, воспринимают ли люди мир как место, которое нуждается в чьей-то помощи и вмешательстве.

Чтобы объяснить, насколько сильно наши первичные представления о мире могут влиять на нашу жизнь, вспомните то время, когда вы находились в ненавистном вами месте, а затем представьте, что вы там застряли навсегда.

"Для тех, кто считает мир опасным, скучным и механистическим, застрять в месте, которое они ненавидят всю свою жизнь будет настоящим адом", — добавили ученые.

[ + – ] Люди, которые склонны видеть мир опасным, слишком остро реагируют на угрозы или же видят угрозы, которых нет

Текущее исследование Клифтона изучало связь убеждений участников о первичном мире с различными жизненными результатами, такими как успех в работе, удовлетворенность работой, депрессия, удовлетворенность жизнью и общее благополучие. Исследование показало, что, независимо от рода занятий, негативные первичные убеждения о мире почти никогда не были связаны с лучшими результатами. Вместо этого, люди, воспринимающие мир скучным и опасным, имели меньший успех, меньшую удовлетворенность работой и жизнью, худшее состояние здоровья, резкое снижение благосостояния, больше негативных эмоций и депрессии.

"Мы обнаружили, что люди хотят передать своим детям множество личных первичных представлений о мире, в том числе веру в то, что мир опасен и направлен против них. Но такой метод воспитания ужасен, я бы даже сказал опасен", — подчеркнул Клифтон.

По его словам, люди, которые воспитываются с таким настроем во взрослом возрасте считают мир плохим местом и искренне в это верят. Они склонны думать, что их негативные убеждения защищают их от разочарований и опасностей, помогают им лучше выполнять свою работу и заставляют их больше заботиться о том, чтобы помочь решить мировые проблемы.

Однако, истина совсем другая. Люди, которые склонны видеть мир опасным, слишком остро реагируют на угрозы или же видят угрозы, которых нет.