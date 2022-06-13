Життя буде пеклом. Учені назвали найгірший метод виховання дітей

За словами експертів, первинне уявлення дитини про світ є вкрай важливим. Тому не варто одразу його травмувати розмовами, що це небезпечне місце.

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У процесі свого нещодавнього дослідження експерти з'ясували, що переконання дітей у тому, що світ — небезпечне місце, може не захистити їх, а навіть нашкодити, пише Forbes.

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Насправді, налаштування дитини із самого дитинства на негативне сприйняття світу спричиняє безліч потенційних проблем із психічним здоров'ям.

"Первинне уявлення дитини про світ — дуже важливе. Воно враховує переконання про основні та психологічно важливі характеристики світу, наприклад, про те, наскільки він небезпечний, цікавий, стабільний і так далі", — розповів провідний автор дослідження Джеремі Кліфтон із Пенсильванського університету.

[ + – ] Первинне уявлення дитини про світ – дуже важливе

Кліфтон і його команда дійшли висновку, що люди мають понад два десятки первинних уявлень про світ. Проте більшість із цих переконань об'єднуються у три категорії:

- Світ — це безпечне місце. Це визначає, якою мірою люди вірять, що світ сповнений загроз.

- Світ — привабливе місце. Це визначає готовність людей взаємодіяти зі світом, тобто робити те, що вони вважають цікавим, красивим і значущим (чи ні).

- Світ — живий, а не механістичний. Це визначає, чи сприймають люди світ як місце, яке потребує чиєїсь допомоги та втручання.

Щоб пояснити, наскільки сильно наші первинні уявлення про світ можуть впливати на наше життя, згадайте той час, коли ви перебували в ненависному вами місці, а потім уявіть, що ви застрягли там назавжди.

"Для тих, хто вважає світ небезпечним, нудним і механістичним, застрягти в місці, яке вони ненавидять все своє життя буде справжнім пеклом", — додали вчені.

[ + – ] Люди, які схильні бачити світ небезпечним, надто гостро реагують на загрози або бачать загрози, яких немає

Поточне дослідження Кліфтона вивчало зв'язок переконань учасників про первинний світ із різними життєвими результатами, такими як успіх у роботі, задоволеність роботою, депресія, задоволеність життям і загальний добробут. Дослідження показало, що, незалежно від роду занять, негативні первинні переконання про світ майже ніколи не були пов'язані з найкращими результатами. Натомість, люди, які сприймають світ нудним і небезпечним, мали менший успіх, меншу задоволеність роботою і життям, найгірший стан здоров'я, різке зниження добробуту, більше негативних емоцій і депресії.

"Ми з'ясували, що люди хочуть передати своїм дітям безліч особистих первинних уявлень про світ, зокрема віру в те, що світ небезпечний і спрямований проти них. Але такий метод виховання жахливий, я навіть сказав би небезпечний", — підкреслив Кліфтон.

За його словами, люди, які виховуються з таким настроєм у дорослому віці, вважають світ поганим місцем і щиро в це вірять. Вони схильні думати, що їхні негативні переконання захищають їх від розчарувань і небезпек, допомагають їм краще виконувати свою роботу та змушують їх більше дбати про те, щоб допомогти вирішити світові проблеми.

Проте, істина зовсім інша. Люди, які схильні бачити світ небезпечним, надто гостро реагують на загрози або бачать загрози, яких немає.