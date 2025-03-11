Названо буденний продукт, який несподівано змінює поведінку дітей: про що йдеться

Дослідники виявили повсякденний продукт, здатний істотно вплинути на поведінку дітей і закликають батьків змінити раціон.

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Схоже, фраза "ми — те, що ми їмо" має більше сенсу, ніж вважалося раніше. У новому дослідженні команда з Університету Брістоля зробила несподіване відкриття: вживання лише одного продукту здатне істотно вплинути на поведінку дітей, пише Daily Mail.

За словами провідної авторки дослідження, доцентки кафедри харчування, докторки Керолайн Тейлор, вони з командою знайшли докази зв'язку споживання риби дітьми з кращим поведінковим розвитком. Тепер автори дослідження закликають батьків змінити раціон дітей, додавши до нього мінімум дві порції риби на тиждень. Команда також виявила, що діти, які не їдять рибу, більш схильні до егоїзму, менш доброзичливі й поводяться більш егоїстично.

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Відомо, що морепродукти є важливим джерелом жирних кислот омега-3, селену і йоду — поживних речовин, що відіграють важливу роль у розвитку мозку і когнітивних функцій. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати, чи існує зв'язок між поведінкою, IQ і споживанням морепродуктів у дітей.

Під час дослідження вчені вивчили довгострокові дані майже 6 000 дітей віком від 7 до 9 років в Англії:

близько 7,2% дітей їли рибу щотижня;

63,9% з'їдали від одного до 190 грамів на тиждень;

28,9% споживали понад 190 грамів риби щотижня.

Автори дослідження зазначають, що "рибні продукти зі скоринкою", такі, як рибні палички, становили майже половину, близько 46%, від загального споживання морепродуктів. Результати, опубліковані в журналі European Journal of Nutrition, показали, що діти, які не їли рибу, порівняно з тими, хто їв менше ніж 190 г риби щотижня, на 35% частіше демонстрували поведінковий розвиток, нижчий за середній. Серед дітей віком 9 років цей показник збільшився до 43%.

Учені виявили, що діти, які не їли рибу, з більшою ймовірністю демонстрували "неоптимальну просоціальну поведінку". Зазначимо, що просоціальна поведінка містить дружню взаємодію, альтруїзм і обмін. Учені також вивчили зв'язок між споживанням морепродуктів і IQ. Але нічого не виявили.

Тепер учені вважають, що здорова, збалансована дієта для дитини має містити щонайменше дві порції риби на тиждень, зокрема одну порцію жирної риби, наприклад, лосося, скумбрії або сардини. Однак учені попереджають, що хлопчикам слід з'їдати не більше чотирьох порцій жирної риби на тиждень, а дівчаткам — не більш як дві порції на тиждень.

Результати дослідження також показали, що більшість дітей, які взяли участь у дослідженні, не їли достатню кількість морепродуктів, щоб досягти необхідних рекомендацій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найгірший метод виховання дітей.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.