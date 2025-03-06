Женщина отравила свою коллегу на работе, когда услышала о позитивных изменениях в ее жизни

38-летнюю подозреваемую засняли камеры видеонаблюдения, когда она делала какие-то манипуляции возле контейнера с напитками другой работницы.

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На текстильной фабрике в городе Абадия-де-Гояс, расположенном в бразильском штате Гояс, одну из работниц обвиняют в отравлении своей коллеги. По версии следствия, обиженная женщина считала, что ту повысили по службе несправедливо. Об этом пишет издание Band Jornalismo.

Правоохранители утверждают, что 38-летнюю подозреваемую сняли камеры видеонаблюдения, когда она делала какие-то манипуляции возле контейнера с напитками другой работницы, которая позже почувствовала жжение в горле.

Подробности преступления

Экспертиза, проведенная в рамках расследования, выявила высокую концентрацию растворителя сильного действия в воде. Это свидетельствует о том, что коллега могла отравить потерпевшую.

Свидетели отметили, что эти две женщины ранее были подружками, но их отношения испортились после того, как жертва получила повышение, что очень не понравилось главной подозреваемой по делу об отравлении.

Представители полиции также выяснили, что 38-летняя фигурантка этой истории проникла на территорию специальной зоны управления, где хранится химическая продукция компании, хотя не имела на это разрешения. Вероятно, токсичные вещества она взяла именно там.

Срочная госпитализация

Выпив немного воды из загрязненной бутылки, потерпевшая сразу почувствовала, что что-то не так, и вызвала скорую помощь. Ее срочно доставили в больницу для оказания первой медицинской помощи. С тех пор пациентка полностью выздоровела, но медики утверждают, что растворитель мог привести к фатальным последствиям.

Полиция арестовала подозреваемую после проверки камер видеонаблюдения. Она, как пишут, призналась в содеянном. Ей инкриминируют покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах, что грозит лишением свободы от 6 до 20 лет.

Напомним, американец Николас Текоски из Атланты изобрел интересный метод возмездия своему коту за постоянные ранние подъемы. Он опубликовал видео об этом на своем YouTube-канале.

А вот разгневанные строители из Мексики уничтожили ванную комнату американского заказчика после его отказа оплатить ремонтные работы. На видео, которое появилось в TikTok, работники объясняют, что прибегли к такой мести из-за обмана со стороны клиента.