Неудачная месть: девушка изуродовала "авто бывшего", а потом с ужасом осознала ошибку

Разъяренная Эвелина Фабиански разрисовала машину темного цвета яркой желтой краской и забросала ее яйцами.

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18-летняя Эвелина Фабиански хотела отомстить своему бывшему, выбрав в качестве мишени его автомобиль. Девушка и подумать не могла, что на самом деле эта машина принадлежит не ее обидчику. Об этом сообщает офис шерифа Волузии в Facebook.

Фабиански разрисовала машину темного цвета яркой желтой аэрозольной краской и забросала ее яйцами. На автомобиле нарисованы смайлики, а также слово "дьявол". Впрочем, как оказалось, Эвелина разрисовала авто соседки своего бывшего.

"Упс, не та машина. Ночью полицейские отреагировали на вызов о вандализме в Делтоне. Там молодая женщина разрисовала автомобиль из баллончика. Правоохранители, прибывшие на вызов, заметили в этом районе двух лиц женского пола в возрасте 18 и 16 лет. Одна из них имела следы желтой краски на спортивных штанах. Во время допроса подозреваемая в хулиганстве призналась, что была расстроена из-за своего бывшего парня, поэтому решила вместе с подругой разрисовать краской и забросать яйцами его транспортное средство. Однако, автомобиль, о котором идет речь, принадлежит его соседке", — указано в сообщении.

Эвелина Фабиански предстанет перед судом Фото: Volusia Sheriff's Office/Facebook

По предварительным оценкам, устранение повреждений обойдется владельцу примерно в $5 тысяч.

Издание New York Post пишет, что Фабиански обвиняют в нарушении общественного порядка, содействии совершению преступления несовершеннолетним, хранении алкоголя в возрасте до 21 года и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а ее 16-летнюю подругу — в хранении марихуаны весом более 20 граммов. В среду, 26 февраля, 18-летнюю подозреваемую посадили в тюрьму.

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