Невдала помста: дівчина понівечила "авто колишнього", а потім з жахом усвідомила помилку

Розлючена Евеліна Фабіанскі розмалювала машину темного кольору яскравою жовтою фарбою і закидала її яйцями.

Related video

18-річна Евеліна Фабіанскі хотіла помститися своєму колишньому, обравши за мішень його автомобіль. Дівчина й подумати не могла, що насправді ця машина належить не її кривднику. Про це повідомляє офіс шерифа Волузії у Facebook.

Фабіанскі розмалювала машину темного кольору яскравою жовтою аерозольною фарбою і закидала її яйцями. На автомобілі намальовані смайлики, а також слово "диявол". Втім, як виявилося, Евеліна розмалювала авто сусіда свого колишнього.

"Упс, не та машина. Вночі полісмени відреагували на виклик про вандалізм у Делтоні. Там молода жінка розмалювала автомобіль із балончика. Правоохоронці, які прибули на виклик, помітили в цьому районі двох осіб жіночої статі віком 18 і 16 років. Одна з них мала сліди жовтої фарби на спортивних штанах. Під час допиту підозрювана у хуліганстві зізналася, що була засмучена через свого колишнього хлопця, тому вирішила разом з подругою розмалювати фарбою та закидати яйцями його транспортний засіб. Втім, автомобіль, про який йдеться, належить сусідці", — вказано у повідомлені.

Евеліна Фабіанскі постане перед судом Фото: Volusia Sheriff's Office/Facebook

За попередніми оцінками, усунення пошкоджень обійдеться власнику приблизно в $5 тисяч.

Видання New York Post пишу, що Фабіанскі звинувачують у порушені громадського порядку, сприянні вчиненню злочину неповнолітнім, зберіганні алкоголю у віці до 21 року та керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, а її 16-річну подругу — у зберіганні марихуани вагою понад 20 грамів. У середу, 26 лютого, 18-річну підозрювану посадили у в'язницю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як користувач соціальної мережі Reddit поділився історією про своє несподіване звільнення. За словами чоловіка, він провів безсонну ніч, працюючи понад норму, щоб вчасно завершити важливий проєкт за дорученням технічного директора компанії. Однак наступного ранку керівництво запросило його на зустріч із генеральним директором, де повідомило про припинення співпраці. Цей допис набрав тисячі вподобань та сотні коментарів від користувачів платформи.

А от 60-річний фермер Стюарт Болдвін з міста Гейдокк (Англія) вдався до незвичайного способу боротьби зі сміттям на своїй території. Втомившись від того, що працівники комунальних служб регулярно залишали відходи на його землі, чоловік вирішив відповісти симетрично — він вивантажив гору шин біля будинку одного з порушників.