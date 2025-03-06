Жінка отруїла свою колежанку на роботі, коли почула про позитивні зміни в її житті

38-річну підозрювану зняли камери відеоспостереження, коли вона робила якісь маніпуляції біля контейнера з напоями іншої працівниці.

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На текстильній фабриці в місті Абадія-де-Гояс, що розташоване у бразильському штаті Гояс, одну з працівниць звинувачують в отруєнні своєї колежанки. За версією слідства, ображена жінка вважала, що ту підвищили по службі несправедливо. Про це пише видання Band Jornalismo.

Правоохоронці стверджують, що 38-річну підозрювану зняли камери відеоспостереження, коли вона робила якісь маніпуляції біля контейнера з напоями іншої працівниці, яка згодом відчула печіння у горлі.

Подробиці злочину

Експертиза, проведена в рамках розслідування, виявила високу концентрацію розчинника сильної дії у воді. Це свідчить про те, що колежанка могла отруїти потерпілу.

Свідки зазначили, що ці дві жінки раніше були подружками, але їхні стосунки зіпсувалися після того, як жертва отримала підвищення, що дуже не сподобалося головній підозрюваній у справі про отруєння.

Представники поліції також з’ясували, що 38-річна фігурантка цієї історії проникла на територію спеціальної зони управління, де зберігається хімічна продукція компанії, хоча не мала на це дозволу. Ймовірно, токсичні речовини вона взяла саме там.

Термінова госпіталізація

Випивши трохи води із забрудненої пляшки, потерпіла відразу відчула, що щось не так, й викликала швидку допомогу. Її терміново доправили до лікарні для надання першої медичної допомоги. Відтоді пацієнтка повністю одужала, але медики стверджують, що розчинник міг привести до фатальних наслідків.

Поліція заарештувала підозрювану після перевірки камер відеоспостереження. Вона, як пишуть, зізналася у скоєному. Їй інкримінують замах на вбивство за обтяжувальних обставин, що загрожує позбавленням волі від 6 до 20 років.

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