Господар не витримав: чоловік помстився своєму коту за ранні підйоми (відео)

Письменник Ніколас Текоскі дав чотирилапому улюбленцю урок. Ролик миттєво став вірусним і набрав понад 10 млн переглядів.

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Власники кішок по всьому світу знайомі з проблемою ранкових пробуджень, коли пухнасті улюбленці не терплять чекати сніданку і потребують уваги господаря в найневідповідніші години. Однак американський письменник Ніколас Текоскі з Атланти (США) знайшов оригінальний спосіб помститися своєму коту за регулярні ранні підйоми. Він поділився роликом зі своїми глядачами на YouTube.

Його вихованець на прізвисько Італік звик будити господаря щодня о 4-й годині ранку, вимагаючи їжі та уваги. Але одного разу терпіння Ніколаса увірвалося, і він вирішив дати чотириногому улюбленцю урок.

На опублікованому в соцмережах відео письменник будить кота о 4 годині дня, коли той солодко спить. Судячи з виразу морди Італіка, він явно не очікував такого підступу. Шокована тварина здивовано дивиться на господаря, ніби не розуміючи, за що з нею так вчинили.

Ролик миттєво став вірусним і набрав понад 10 млн переглядів. Відео викликало шквал коментарів від користувачів соцмереж. Одні співчували коту, інші підтримали Ніколаса, зазначаючи, що "справедливість нарешті перемогла".

"Кіт виглядає так, ніби хоче піти", "Не буду брехати, думав, кіт його відлупцює. Мій би так і зробив", "Найкраще в цьому відео — це те, що на вашому обличчі відображається пригнічений гнів", "Цікаво, як кіт одразу перевірив довколишнє оточення на предмет загроз, а потім знову заснув. Він навіть не розсердився", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що цуценя, "вирощене кішками", має кумедні котячі звички. Собака часто сидить на підвіконні, грається з іграшками котів і поважає їхні кордони. Відео з незвичайним псом набрало тисячі переглядів і підкорює соцмережі.