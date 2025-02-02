Цуценя, "вирощене кішками", має кумедні котячі звички (відео)

Собака часто сидить на підвіконні, грається з котячими іграшками та поважає "котячі кордони". Відео з незвичайним псом набрало тисячі переглядів і підкорює соцмережі.

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Незвичайна поведінка вихованця стала популярною в мережі: собака на прізвисько Бенні, який виріс серед кішок, перейняв їхні звички і тепер поводиться як справжній кіт. Відео з кумедними моментами життя незвичайного собаки зібрало тисячі переглядів і коментарів в Instagram.

На кадрах видно, як Бенні намагається сидіти на підвіконні, немов пухнастий спостерігач за вулицею. Така поведінка властива кішкам, які проводять години, спостерігаючи за птахами та перехожими. Однак для великого собаки це завдання не з легких.

Ще одна особливість Бенні — любов до котячого корму та іграшок. Хоча ветеринари не рекомендують робити котячий раціон основою харчування собаки, час від часу улюбленці можуть ласувати частуваннями одне одного. Крім того, іграшки для котів часто приваблюють собак своєю текстурою і звуками.

За словами господарів собаки, одна з найцікавіших рис Бенні — його повага до кішок. У будинку, де він виріс, було більше котів і пес навчився дотримуватися їхніх кордонів. Іноді він грається з ними, але завжди проявляє стриманість, ніби розуміючи, що вони самі вирішують, коли їм хочеться уваги.

Історія Бенні викликала обговорення серед власників домашніх тварин. Багато хто поділився своїми випадками, коли собаки переймали котячі звички, а кішки — собачі.

"Надлишок милоти", "Братська любов", "Наш 18-річний абессінський кіт і 9-місячне цуценя швейцарської вівчарки вже кілька тижнів як цілуються, тож я знаю, що ви відчуваєте", — пишуть користувачі соцмереж.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що жінка подала на розлучення, дізнавшись, що чоловік прив'язав її вихованців на ланцюг. Сімейний конфлікт призвів до розлучення, коли чоловік залишив собак дружини на вулиці під час її відрядження. За словами жінки, її вихованці завжди були для неї як діти.