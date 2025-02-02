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МирФан

Щенок, "выращенный кошками", имеет забавные кошачьи привычки (видео)

Собака переняла привычки кошек, щенок, выращенный кошками, кошачьи привычки, собака сидит на подоконнике, играет с кошачьими игрушками
Фото: Instagram | Собака по кличке Бенни со своей хозяйкой

Собака часто сидит на подоконнике, играет с кошачьими игрушками и уважает "кошачьи границы". Видео с необычным псом набрало тысячи просмотров и покоряет соцсети.

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Необычное поведение питомца стало популярным в сети: собака по кличке Бенни, выросшая среди кошек, переняла их привычки и теперь ведет себя как настоящий кот. Видео с забавными моментами жизни необычной собаки собрало тысячи просмотров и комментариев в Instagram.

На кадрах видно, как Бенни пытается сидеть на подоконнике, словно пушистый наблюдатель за улицей. Такое поведение свойственно кошкам, которые проводят часы, наблюдая за птицами и прохожими. Однако для крупной собаки это задача не из легких.

Еще одна особенность Бенни — любовь к кошачьему корму и игрушкам. Хотя ветеринары не рекомендуют делать кошачий рацион основой питания собаки, время от времени питомцы могут лакомиться угощениями друг друга. Кроме того, игрушки для кошек часто привлекают собак своей текстурой и звуками.

По словам хозяев собаки, одна из самых интересных черт Бенни — его уважение к кошкам. В доме, где он вырос было больше кошек и пес научился соблюдать их границы. Иногда он играет с ними, но всегда проявляет сдержанность, будто понимая, что они сами решают, когда им хочется внимания.

История Бенни вызвала обсуждения среди владельцев домашних животных. Многие поделились своими случаями, когда собаки перенимали кошачьи привычки, а кошки — собачьи.

"Переизбыток милоты", "Братская любовь", "Наш 18-летний абессинский кот и 9-месячный щенок швейцарской овчарки уже несколько недель как целуются, так что я знаю, что вы чувствуете", — пишут пользователи соцсетей.

Ранее Фокус сообщал, что женщина показала французского бульдога, который не перестает расти. Собака по кличке Фрэнки, вес которого сравним с весом взрослого оленя, выделяется массивной мускулатурой и своим крепким телосложением.

Также стало известно, что женщина подала на развод, узнав, что муж привязал ее питомцев на цепь. Семейный конфликт привел к разводу, когда мужчина оставил собак жены на улице во время ее командировки. По словам женщины, ее питомцы всегда были для нее как дети.