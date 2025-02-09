Хозяин не выдержал: мужчина отомстил своему коту за ранние подъемы (видео)

Писатель Николас Текоски преподал четвероногому любимчику урок. Ролик мгновенно стал вирусным и набрал более 10 млн просмотров.

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Владельцы кошек по всему миру знакомы с проблемой утренних пробуждений, когда пушистые любимцы не терпят ждать завтрака и требуют внимания хозяина в самые неподходящие часы. Однако американский писатель Николас Текоски из Атланты (США) нашел оригинальный способ отомстить своему коту за регулярные ранние подъемы. Он поделился роликом со своими зрителями на YouTube.

Его питомец по кличке Италик привык будить хозяина каждый день в 4 часа утра, требуя еды и внимания. Но однажды терпение Николаса лопнуло, и он решил преподать четвероногому любимчику урок.

На опубликованном в соцсетях видео писатель будит кота в 4 часа дня, когда тот сладко спит. Судя по выражению морды Италика, он явно не ожидал такого подвоха. Шокированное животное недоуменно смотрит на хозяина, будто не понимая, за что с ним так поступили.

Ролик мгновенно стал вирусным и набрал более 10 млн просмотров. Видео вызвало шквал комментариев от пользователей соцсетей. Одни сочувствовали коту, другие поддержали Николаса, отмечая, что "справедливость наконец-то восторжествовала".

"Кот выглядит так, будто хочет уйти", "Не буду врать, думал, кот его отлупит. Мой бы так и сделал", "Самое лучшее в этом видео — это то, что на вашем лице отражается подавленный гнев", "Интересно, как кот сразу проверил окружающую обстановку на предмет угроз, а затем снова заснул. Он даже не рассердился", — писали они.

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