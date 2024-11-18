Клієнт відмовився платити майстрам за ремонт: вони знайшли, як йому помститися (відео)

Витівка робітників миттєво стала вірусною на TikTok, зібравши майже мільйон переглядів. У розділі коментарів розгорілась дискусія — більшість дописувачів не підтримали їхнє рішення.

Ображені робітники з Мексики розгромили ванну кімнату свого американського клієнта після того, як він відмовився платити за ремонт. У ролику, опублікованому в TikTok, чоловіки кажуть, що їх обманули, саме тому вони наважилися на помсту.

За словами мексиканців, після завершення робіт замовник відмовився заплатити їм за роботу 10 тисяч доларів (близько 414 тис. грн), про що було домовлено напередодні.

"Ми все зробили, а він не заплатив. Тобто не розрахувався з нами за роботу, а дав лише 15 тисяч доларів (орієнтовно 621 тис. грн) на будівельні матеріали", – сказав один із них, а після цього схопив молоток й почав трощити відремонтовану ванну кімнату з мармуровими поверхнями.

Зокрема, розлючений майстер пошкодив дзеркало, скляну стінку душової кабіни та умивальники.

Це відео миттєво стало вірусним на TikTok, зібравши майже мільйон переглядів. У розділі коментарів розгорілась дискусія, однак більшість дописувачів не підтримали витівку робітників.

Один із них пожартував, що тепер клієнт "точно прийде і поверне гроші". Інший назвав це "найбільш ірраціональним способом вирішити проблему". Ще один поцікавився: "Ти знаєш щось про контракти чи ніколи про них не чув?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що працівниця супермаркету Morrisons на ім'я Емма потрапила на великий придорожній банер, де її назвали "руйнівницею сім'ї". Хтось розмістив там дві світлини жінки з попередженням "Слідкуйте за своїми чоловіками".

Також майстер із ремонту підлог, якому клієнт не заплатив за виконану роботу, розповів про втілення в життя оригінального плану помсти. Чоловік зробив так, аби його кривдника покинула кохана дружина. У нього був ключ від квартири, де жив недобросовісний замовник, тож він вирішив цим скористатися.