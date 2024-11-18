Клиент отказался платить мастерам за ремонт: они нашли, как ему отомстить (видео)

Затея рабочих мгновенно стала вирусной на TikTok, собрав почти миллион просмотров. В разделе комментариев разгорелась дискуссия — большинство юзеров не поддержали их решение.

Обиженные рабочие из Мексики разгромили ванную комнату своего американского клиента после того, как он отказался платить за ремонт. В ролике, опубликованном в TikTok, мужчины говорят, что их обманули, именно поэтому они решились на месть.

По словам мексиканцев, после завершения работ заказчик отказался заплатить им за работу 10 тысяч долларов (около 414 тыс. грн), о чем было договорено накануне.

"Мы все сделали, а он не заплатил. То есть не рассчитался с нами за работу, а дал только 15 тысяч долларов (ориентировочно 621 тыс. грн) на строительные материалы", — сказал один из них, а после этого схватил молоток и начал крушить отремонтированную ванную комнату с мраморными поверхностями.

В частности, разъяренный мастер повредил зеркало, стеклянную стенку душевой кабины и умывальники.

Это видео мгновенно стало вирусным на TikTok, собрав почти миллион просмотров. В разделе комментариев разгорелась дискуссия, однако большинство авторов не поддержали выходку рабочих.

Один из них пошутил, что теперь клиент "точно придет и вернет деньги". Другой назвал это "самым иррациональным способом решить проблему". Еще один поинтересовался: "Ты знаешь что-то о контрактах или никогда о них не слышал?".

Напомним, ранее Фокус писал, что работница супермаркета Morrisons по имени Эмма попала на большой придорожный баннер, где ее назвали "разрушительницей семьи". Кто-то разместил там две фотографии женщины с предупреждением "Следите за своими мужчинами".

Также мастер по ремонту полов, которому клиент не заплатил за выполненную работу, рассказал о воплощении в жизнь оригинального плана мести. Мужчина сделал так, чтобы его обидчика покинула любимая жена. У него был ключ от квартиры, где жил недобросовестный заказчик, поэтому он решил этим воспользоваться.