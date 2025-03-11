Инфляция в Украине растет быстрее, чем ожидалось, а цены на продукты не отстают — расходы на еду растут. В то же время в марте ожидаются скидки на молочные продукты, удешевление некоторых тепличных овощей и подорожание некоторых обработанных продуктов. Фокус выяснил, какие весенние цены украинцев удивят, а какие вообще ошеломят.

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Национальный банк Украины поднял учетную ставку до 15,5%, потому что инфляция растет быстрее, чем ожидалось. Такое решение регулятора должно помочь сдержать подорожание товаров и услуг и не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, говорит в комментарии Фокусу экономист ЦЭС Максим Самойлюк. Что происходит с ценами на продукты и помогут ли монетарные меры НБУ затормозить подорожание основных видов продуктов в Украине, выяснял Фокус.

Эхо зимних качелей: что подорожало больше всего

По данным Госстата, за февраль цены выросли на 0,8%, тогда как за январь — на 1,2% (к предыдущему месяцу). Относительно февраля 2024 года потребительские цены показали рост на 13,4%. А с начала 2025 года индекс потребительских цен вырос на 2%.

Рост цен на сырые продукты в годовом измерении замедлялся второй месяц подряд, учитывая расширение предложения яиц, молока, овощей и фруктов благодаря рекордно теплой январской погоде и активизации импорта

А как отмечают в НБУ, рост цен на сырые продукты в годовом измерении замедлялся второй месяц подряд, учитывая расширение предложения яиц, молока, овощей и фруктов благодаря рекордно теплой январской погоде и активизации импорта. Зато продолжалось подорожание обработанных продуктов из-за дальнейшего роста производственных затрат на сырье, электроэнергию, оплату труда и логистику.

Перерабатывающие предприятия вынуждены покупать молоко почти вдвое дороже, чем еще шесть месяцев назад Фото: УНИАН

В общем больше всего подорожала готовая продукция, которая требует затрат на энергоносители. Если проанализировать цены по итогам февраля, то больше всего относительно января подорожали подсолнечное масло, яйца, макаронные изделия и сыр. Если же посмотреть на индекс цен в феврале 2024 и в феврале 2025 года, то наибольший рост — в категориях "Хлеб", "Молоко", "Масло", "Масло подсолнечное" и "Овощи".

Как изменились цены на продукты в Украине в феврале 2025 года*

Вид продукта Индекс к январю 2025 Индекс к декабрю 2024 Индекс к февралю 2024 хлеб и хлебопродукты 1% 2,4% 17% хлеб 0,8% 2,9% 20,6% макаронные изделия 1,9% 1,1% 11,2% мясо и мясопродукты 0,6% 1,6% 6,8% рыба и продукты из рыбы 1,3% 2,2% 12,4% молоко 1% 2% 18,3% сыр и мягкий сыр 1,8% 3,7% 17,9% яйца 3,5:% -20,4% 1,8% масло 1,5% 3% 32,2% масло подсолнечное 3,4% 6,3% 31,1% фрукты 1,8% 2,8% 14,1% овощи 0,9% 6,4% 29,4% сахар -0,4% -1% 4,3%

*Данные: Госстат

На цены на продукты в феврале 2025 года повлияло несколько факторов. В частности, предложение в основном импортных овощей и фруктов, где стоимость зависит от курсовых колебаний и цены логистических услуг, а также увеличение стоимости электроэнергии для бизнеса. В целом расходы бизнеса на электроэнергию выросли: на фоне морозных недель НАЭК "Укрэнерго" применяла отключения именно для бизнеса, который был вынужден пользоваться генераторами, это, конечно, влияло на расходы компаний, которые затем закладывались в цены для потребителей. Инфляционное давление также усиливается из-за войны, увеличения себестоимости продукции и последствий обстрелов, в частности энергетической (газовой и электрической) инфраструктуры.

Растет стоимость молочных продуктов: сметаны, творога, молока и масла Фото: УНИАН

Молочный дефицит: почему в Украине очень быстро растет стоимость молока и сыра

Стремительно растет стоимость молочных продуктов — сметаны, творога, молока и масла. Этот рост начался в прошлом году и пока не останавливается.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что в конце 2024 года отечественные молокоперерабатывающие предприятия существенно повысили цены на готовую продукцию, пользуясь временным ростом цен на сливочное масло на экспортных рынках. "Украинские потребители не были готовы к резкому скачку цен на молочную продукцию в торговых сетях. Высокие цены на продукцию украинских сыроделов способствовали увеличению объемов импорта сыров в декабре 2024 года и сокращению потребления населением отечественных продуктов", — говорит эксперт.

В конце 2024 года отечественные молокоперерабатывающие предприятия существенно повысили цены на готовую продукцию, пользуясь временным ростом цен на сливочное масло на экспортных рынках

По его словам, цены на молочный ряд в супермаркетах остаются высокими относительно прошлогоднего периода. "На внутреннем рынке Украины существуют предпосылки к изменению цены на молочную продукцию. В марте ожидается проведение акционных скидок на молочные продукты в торговых сетях, что может повлиять на оживление спроса со стороны населения на продукцию отечественных молокоперерабатывающих предприятий", — отметил Георгий Кухалейшвили.

Однако вряд ли молоко существенно подешевеет, ведь эксперты называют среди основных причин роста его цены уменьшение поголовья, то есть фактически в Украине дефицит молоко-сырья.

Украинцы не были готовы к резкому скачку цен на молочную продукцию Фото: УНИАН

Как рассказал изданию "БизнесЦензор" исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур, перерабатывающие предприятия вынуждены покупать молоко почти вдвое дороже, чем еще шесть месяцев назад. "На конец 2024 года поголовье составляло 1,26 млн голов, а по прогнозам аналитической службы СМПУ, в 2025 году оно уменьшится до 1,18 млн, а в 2026 году — до 1,14 млн голов", — говорит Арсен Дидур.

Производство молока уменьшается: с 7,3 млн т в 2024 году до прогнозируемых 7,1 млн т в 2025 году

По его словам, производство молока уменьшается: с 7,3 млн т в 2024 году до прогнозируемых 7,1 млн т в 2025 году. В то же время выросла закупка сырого молока перерабатывающими предприятиями (3,2 млн т в 2025 году), но это не меняет ситуацию с дефицитом сырья, которая остается острой и обусловливает рост закупочной цены. Все это приводит к росту закупочных цен на молоко.

"С июня 2024 года цены на молочное сырье выросли на 6 грн/кг или на 40%. На конец ноября цена составляла 20 грн/кг. При таких условиях цена молочной продукции на полке не может не меняться. Уже не первый месяц увеличение цен молочной продукции не компенсирует затрат на ее производство. Перерабатывающие предприятия сейчас находятся в достаточно сложном положении", — сообщил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины.

С июня 2024 года цены на молочное сырье выросли на 6 грн/кг или на 40% Фото: УНИАН

Война или другие факторы? Почему инфляция в Украине ускоряется

Эксперты Нацбанка отметили: в Украине все усиливалось влияние фундаментальных инфляционных факторов из-за дальнейшего отражения в ценах повышенных расходов предприятий на энергоресурсы и оплату труда, а также сохранения достаточно оживленного потребительского спроса. Как следствие, базовая инфляция стремительно ускорялась, опережая прогнозные оценки, прежде всего по компоненте "услуги". В результате Нацбанк решил повысить учетную ставку до 15,5%.

НБУ дает понять, что ослабления монетарной политики и снижения учетной ставки ожидать в ближайшее время не стоит

"Если ситуация станет еще хуже, Нацбанк может принять дополнительные меры. НБУ дает понять, что ослабления монетарной политики и снижения учетной ставки ожидать в ближайшее время не стоит", — дает прогноз Максим Самойлюк.

По мнению специалистов НБУ, инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших прошлогодних урожаев и увеличения производственных затрат предприятий. В то же время примененные меры НБУ по усилению монетарной политики будут ограничивать фундаментальное ценовое давление, а поступление новых урожаев летом затормозит рост цен на продовольственные товары. "Благодаря мерам НБУ и постепенному исчерпанию влияния временных двигателей инфляции она должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии и снизиться до однознакового уровня в конце года. На горизонте политики инфляция снизится до цели 5%", — говорят в Нацбанке.

Инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за увеличения производственных затрат предприятий Фото: УНИАН

По мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрия Чурина, ситуация пока выглядит так, что инфляция в Украине может достичь 14% уже в первой половине года. А негативные инфляционные ожидания, по его мнению, будут требовать от банков увеличивать ставки по гривневым депозитам.

"В средних банках ставка по годовым депозитам достигла 15,5%, а для двухлетних вкладов — 16%. Государственные банки пока держат ставки по депозитам на достаточно низких уровнях в 10,0% годовых. В то же время реальные ставки по кредитным картам находятся в диапазоне от 37% до 75%, что подчеркивает высокую стоимость долговых средств для населения. С другой стороны, Нацбанк сообщает, что средневзвешенная кредитная ставка для юридических лиц в гривне составляет 12,3% благодаря выдаче кредитов по государственной программе "5-7-9%", — пояснил Дмитрий Чурин.