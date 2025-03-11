Інфляція в Україні зростає швидше, ніж очікувалося, а ціни на продукти не відстають — витрати на їжу зростають. Водночас в березні очікуються знижки на молочні продукти, здешевлення деяких тепличних овочів та подорожчання деяких оброблених продуктів. Фокус з'ясував, які весняні ціни українців здивують, а які взагалі шокують.

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Національний банк України підняв облікову ставку до 15,5%, тому що інфляція зростає швидше, ніж очікувалося. Таке рішення регулятора має допомогти стримати подорожчання товарів і послуг та не допустити подальшого погіршення ситуації, каже у коментарі Фокусу економіст ЦЕС Максим Самойлюк. Що відбувається з цінами на продукти і чи допоможуть монетарні заходи НБУ загальмувати подорожчання основних видів продуктів в Україні, з’ясовував Фокус.

Відлуння зимових гойдалок: що подорожчало найбільше

За даними Держстату, за лютий ціни зросли на 0,8%, тоді як за січень — на 1,2% (до попереднього місяця). Відносно лютого 2024 року споживчі ціни показали зростання на 13,4%. А з початку 2025 року індекс споживчих цін зріс на 2%.

Зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнювалося другий місяць поспіль з огляду на розширення пропозиції яєць, молока, овочів та фруктів завдяки рекордно теплій січневій погоді та активізації імпорту

А як зазначають в НБУ, зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнювалося другий місяць поспіль з огляду на розширення пропозиції яєць, молока, овочів та фруктів завдяки рекордно теплій січневій погоді та активізації імпорту. Натомість тривало подорожчання оброблених продуктів через подальше зростання виробничих витрат на сировину, електроенергію, оплату праці та логістику.

Переробні підприємства вимушені купувати молоко майже вдвічі дорожче, ніж ще шість місяців тому Фото: УНІАН

Загалом найбільше подорожчала готова продукція, яка потребує витрат на енергоносії. Якщо проаналізувати ціни за підсумками лютого, то найбільше відносно січна подорожчали соняшникова олія, яйця, макаронні вироби та сир. Якщо ж подивитись на індекс цін в лютому 2024 і в лютому 2025 року, то найбільше зростання — у категоріях "Хліб", "Молоко", "Масло", "Олія соняшникова" та "Овочі".

Як змінились ціни на продукти в Україні у лютому 2025 року*

Тип продукту Індекс до січня 2025 Індекс до грудня 2024 Індекс до лютого 2024 хліб і хлібопродукти 1% 2,4% 17% хліб 0,8% 2,9% 20,6% макаронні вироби 1,9% 1,1% 11,2% м’ясо та м’ясопродукти 0,6% 1,6% 6,8% риба та продукти з риби 1,3% 2,2% 12,4% молоко 1% 2% 18,3% сир і м’який сир 1,8% 3,7% 17,9% яйця 3,5:% -20,4% 1,8% масло 1,5% 3% 32,2% олія соняшникова 3,4% 6,3% 31,1% фрукти 1,8% 2,8% 14,1% овочі 0,9% 6,4% 29,4% цукор -0,4% -1% 4,3%

*Дані: Держстат

На ціни на продукти в лютому 2025 року вплинуло кілька чинників. Зокрема, пропозиція в основному імпортних овочів та фруктів, де вартість залежить від курсових коливань та ціни логістичних послуг, а також збільшення вартості електроенергії для бізнесу. Загалом витрати бізнесу на електроенергію зросли: на тлі морозних тижнів НАЕК "Укренерго" застосовувала відключення саме для бізнесу, який був вимушений користуватись генераторами, це, звісно, впливало на витрати компаній, які потім закладались у ціни для споживачів. Інфляційний тиск також посилюється через війну, збільшення собівартості продукції та наслідки обстрілів, зокрема енергетичної (газової та електричної) інфраструктури.

Зростає вартість молочних продуктів: сметани, сиру, молока і масла Фото: УНІАН

Молочний дефіцит: чому в Україні дуже швидко зростає вартість молока і сиру

Стрімко зростає вартість молочних продуктів — сметани, сиру, молока і масла. Це зростання розпочалось минулого року і поки що не зупиняється.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зауважує, що наприкінці 2024 року вітчизняні молокопереробні підприємства суттєво підвищили ціни на готову продукцію, користуючись тимчасовим зростанням цін на вершкове масло на експортних ринках. "Українські споживачі не були готовими до різкого стрибка цін на молочну продукцію в торговельних мережах. Високі ціни на продукцію українських сироварів сприяли збільшенню обсягів імпорту сирів у грудні 2024 року та скороченню споживання населенням вітчизняних продуктів", — каже експерт.

Наприкінці 2024 року вітчизняні молокопереробні підприємства суттєво підвищили ціни на готову продукцію, користуючись тимчасовим зростанням цін на вершкове масло на експортних ринках

За його словами, ціни на молочний ряд в супермаркетах залишаються високими відносно минулорічного періоду. "На внутрішньому ринку України існують передумови до зміни ціни на молочну продукцію. В березні очікується проведення акційних знижок на молочні продукти в торгівельних мережах, що може вплинути на пожвавлення попиту з боку населення на продукцію вітчизняних молокопереробних підприємств ", — зазначив Георгій Кухалейшвілі.

Проте навряд чи молоко суттєво подешевшає, адже експерти називають серед основних причин зростання його ціни зменшення поголів’я, тобто фактично в Україні дефіцит молоко-сировини.

Українці не були готовими до різкого стрибка цін на молочну продукцію Фото: УНІАН

Як розповів виданню "БізнесЦензор" виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур, переробні підприємства вимушені купувати молоко майже вдвічі дорожче, ніж ще шість місяців тому. "На кінець 2024 року поголів'я складало 1,26 млн голів, а за прогнозами аналітичної служби СМПУ, у 2025 році воно зменшиться до 1,18 млн, а в 2026 році — до 1,14 млн голів", — каже Арсен Дідур.

Виробництво молока зменшується: з 7,3 млн т у 2024 році до прогнозованих 7,1 млн т у 2025 році

За його словами, виробництво молока зменшується: з 7,3 млн т у 2024 році до прогнозованих 7,1 млн т у 2025 році. Водночас зросла закупівля сирого молока переробними підприємствами (3,2 млн т у 2025 році), але це не змінює ситуацію з дефіцитом сировини, яка залишається гострою і обумовлює зростання закупівельної ціни. Все це призводить до зростання закупівельних цін на молоко.

"З червня 2024 року ціни на молочну сировину зросли на 6 грн/кг або на 40%. На кінець листопада ціна становила 20 грн/кг. За таких умов ціна молочної продукції на полиці не може не змінюватися. Вже не перший місяць збільшення цін молочної продукції не компенсує витрат на її виробництво. Переробні підприємства зараз знаходяться у досить складному становищі", — повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України.

З червня 2024 року ціни на молочну сировину зросли на 6 грн/кг або на 40% Фото: УНІАН

Війна чи інші чинники? Чому інфляція в Україні пришвидшується

Експерти Нацбанку зауважили: в Україні дедалі посилювався вплив фундаментальних інфляційних чинників через подальше відображення в цінах підвищених витрат підприємств на енергоресурси та оплату праці, а також збереження досить жвавого споживчого попиту. Як наслідок, базова інфляція стрімко прискорювалася, випереджаючи прогнозні оцінки, передусім за компонентою "послуги". В результаті Нацбанк вирішив підвищити облікову ставку до 15,5%.

НБУ дає зрозуміти, що на послаблення монетарної політики і зниження облікової ставки очікувати найближчим часом не варто

"Якщо ситуація стане ще гіршою, Нацбанк може вжити додаткових заходів. НБУ дає зрозуміти, що на послаблення монетарної політики і зниження облікової ставки очікувати найближчим часом не варто", — надає прогноз Максим Самойлюк.

На думку фахівців НБУ, інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств. Водночас застосовані заходи НБУ з посилення монетарної політики обмежуватимуть фундаментальний ціновий тиск, а надходження нових урожаїв улітку загальмує зростання цін на продовольчі товари. "Завдяки заходам НБУ та поступовому вичерпанню впливу тимчасових рушіїв інфляції вона має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці року. На горизонті політики інфляція знизиться до цілі 5%", — кажуть в Нацбанку.

Інфляція зростатиме в найближчі місяці через збільшення виробничих витрат підприємств Фото: УНІАН

На думку директора аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитра Чуріна, ситуація поки виглядає так, що інфляція в Україні може досягти 14% вже у першій половині року. А негативні інфляційні очікування, на його думку, вимагатимуть від банків збільшувати ставки за гривневими депозитами.

"У середніх банках ставка за річними депозитами досягла 15,5%, а для двохрічних вкладів — 16%. Державні банки поки тримають ставки за депозитами на досить низьких рівнях в 10,0% річних. Водночас реальні ставки за кредитними картками знаходяться в діапазоні від 37% до 75%, що підкреслює високу вартість боргових коштів для населення. З іншого боку, Нацбанк повідомляє, що середньозважена кредитна ставка для юридичних осіб у гривні становить 12,3% завдяки видачі кредитів по державній програмі "5-7-9%", — пояснив Дмитро Чурін.