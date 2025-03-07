В Україні не зупиняється зростання цін: у Нацбанку пояснили причини

Нацбанк був змушений змінити облікову ставку, адже в січні інфляція прискорилася до 12,9%. У НБУ вважають, що це дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого уповільнення до 5%.

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Національний банк України ухвалив рішення збільшити облікову ставку до 15,5% річних. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

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Ці заходи покликані підтримати привабливість заощаджень у гривні, забезпечити стабільність валютного ринку й утримувати інфляційні очікування під контролем, що допоможе повернути інфляцію на стійку траєкторію уповільнення до цільового рівня 5%. При цьому наголошується, що на початку року інфляція продовжила зростати: у січні вона прискорилася до 12,9% у річному вираженні, а за оцінками НБУ, у лютому тенденція до зростання зберігалася.

"Прискорення споживчої інфляції зумовлене насамперед дією тимчасових чинників. Такі тенденції були очікуваними та загалом відповідали прогнозу НБУ. Водночас посилювався вплив фундаментальних інфляційних чинників через подальше відображення в цінах підвищених витрат підприємств на енергоресурси та оплату праці, а також збереження досить жвавого споживчого попиту", — сказав Пишний.

За його словами, найближчими місяцями інфляція продовжить зростання через наслідки неврожаю минулого року і збільшення виробничих витрат підприємств. Однак вжиті НБУ заходи щодо посилення монетарної політики допоможуть стримувати базовий ціновий тиск, а надходження нових урожаїв влітку сповільнить зростання цін на продукти харчування.

"Завдяки заходам НБУ та поступовому вичерпанню впливу тимчасових двигунів інфляції вона має повернутися на траєкторію сповільнення у другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці року. На горизонті політики інфляція знизиться до цілі 5%", — наголосив голова Нацбанку.

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Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку Пишний назвав перебіг повномасштабної війни. За його словами, геополітична невизначеність збільшилася, і це посилює ризики, спричинені російською агресією, зокрема такі:

виникнення додаткових бюджетних потреб насамперед для підтримання обороноздатності;

подальше пошкодження інфраструктури насамперед енергетичної, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку собівартості виробництва продукції;

поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

Однак, за словами голови НБУ, можуть реалізовуватися і позитивні сценарії.

"Вони пов'язані насамперед із посиленням фінансової підтримки партнерів (зокрема за рахунок використання основної суми знерухомлених російських активів) та зусиль міжнародного співтовариства щодо забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Можливе подальше прискорення євроінтеграційних процесів та відновлення інфраструктури, зокрема енергетичної", — зазначив Андрій Пишний.

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