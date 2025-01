Кожа мужчины превратилась в серебро: врачи не могут понять почему это произошло

Когда мужчина обратился за помощью в больницу по поводу лечения опухоли, врачи были удивлены его внешним видом. Оказалось, что его кожа менялась на протяжении 5 лет, однако они так и не могут выяснить причину его аномального состояния.

84-летний мужчина из Гонконга поступил с осложнениями после обструкции мочевыводящих путей, но его случай озадачил врачей не из-за этого, а из-за необычного серого оттенка, поразившего его кожу, глаза и ногти. По имеющимся данным, пепельный оттенок появился за пять лет до обращения в больницу. Сотрудники сферы здравоохранения и ученые решили разобраться в причинах такой аномалии, пишет ScienceAlert.

Последующие анализы крови выявили необычную причину: в организме мужчины скопилось огромное количество серебра, в 40 раз превышающее обычную концентрацию. Серебро отложилось в виде гранул под кожей, в частности в мембранах потовых желез, кровеносных сосудах и кожных волокнах. Это состояние, известное как аргирия, является редким заболеванием, вызванным системным накоплением серебра в тканях организма, говорилось в заключении, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.

Аргирия, хотя и редко встречается сегодня, исторически наблюдалась у шахтеров и ремесленников, подвергавшихся воздействию серебра, а также у людей, принимавших лекарства на его основе. Серебро, когда-то включенное в состав некоторых противомикробных препаратов, до сих пор рекламируется в коллоидной форме как пищевая добавка, несмотря на предупреждения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) о его безопасности и эффективности для лечения заболеваний.

Металл попадает в организм через легкие, кожу или пищеварительную систему и может откладываться в различных тканях. При воздействии ультрафиолетового излучения солнечного света ионы серебра в коже вступают в реакцию, образуя соединения, которые выглядят серыми или синими. Особую загадку этому случаю придавало отсутствие явного источника воздействия серебра. У пациента, который лечился от доброкачественной опухоли простаты препаратом финастерид, который не содержит серебра, не было никаких профессиональных особенностей или воздействия окружающей среды, которые могли бы объяснить высокий уровень металла.

Мужчина много лет работал официантом, и не было никаких признаков того, что его дом или соседи были связаны с каким-либо загрязнением. К счастью, хотя аргирия вызывает заметные косметические изменения, она обычно безвредна с точки зрения долгосрочного здоровья, за исключением случаев крайней токсичности серебра. В высоких концентрациях серебро может препятствовать усвоению некоторых лекарств, таких как антибиотики и гормоны щитовидной железы.

Однако для данного пациента это состояние не представляло непосредственной опасности для здоровья, кроме косметического эффекта. К сожалению, не существует лечения, способного обратить вспять накопление серебра в организме, а значит, его грифельно-серая внешность, скорее всего, останется навсегда. Происхождение заболевания этого человека остается загадкой.

Хотя врачи поставили ему диагноз и в дальнейшем будут следить за уровнем серебра в его организме, окончательная причина до сих пор так и не была установлена. Этот случай является отличным напоминанием, предупреждающем о риске бесконтрольного употребления серебра и служит примером опасностей, связанных с нерегулируемыми добавками, продаваемыми под сомнительными заявлениями о пользе для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что врачи призвали отказаться от средств, содержащих коллоидное серебро. Они рассказали о вреде, который они могут принести нашему здоровью.