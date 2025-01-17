Российские военные оказались в больнице после посещения бара в оккупированном Бердянске: подробности

Россияне приехали развлечься в Бердянск, однако визит в местный бар завершился отравлением и тяжелым состоянием, передают местные источники.

Related video

Военные армии РФ приехали из временно оккупированного Мариуполя в город Бердянск в Запорожской области, где посетили один из местных забегаловок. "Светский раут" для двух россиян завершился отравлением и больницей, в которой солдаты сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом 17 января сообщили в Телеграмм-канале Мариупольского городского совета.

Известно, что российские военные приехали в Бердянск на выходные. Здесь солдаты армии РФ решили немного развлечься и посетили один из здешних баров. В каком именно заведении общественного питания отдыхали россияне — не уточняется из соображений безопасности.

В то же время пока неизвестно, военные случайно стали жертвами заказанных еды и алкоголя в забегаловке, или кто-то из работников или посетителей решил добавить "ингредиенты" к блюдам или напиткам. Однако точно известно, что в больнице солдаты РФ лежат именно с пищевым отравлением.

"Или это стечение обстоятельств, или кто-то из гостей "помог" оккупантам, или же в алкоголь попало что-то не то — остается загадкой", — говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

Другие подробности не (случайного) отравления военных РФ в Бердянске остаются тайной. Однако можно утверждать точно: россиянам следует осмотрительнее посещать заведения в оккупированных украинских городах.

Напоминаем, что в Бердянск российские войска зашли 27 февраля 2022 года. С тех пор город находится под оккупацией, однако желающих отомстить россиянам может найтись немало, ведь жители Бердянска в начале полномасштабного вторжения протестами пытались прогнать оккупационные войска. Из открытых источников также известно, что работники городского совета и местных служб отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому с тех пор в Бердянске руководят российские ставленники.

Стоит отметить, что жители Бердянска уже неоднократно проявляли протест против оккупантов РФ. Так, 2 октября 2024 года в оккупированном городе неизвестные партизаны ликвидировали местного судью-предателя Виталия Ломейко. Его обвиняли в причастности к репрессиям против украинцев и военным преступлениям. Коллаборанта взорвали в собственном автомобиле неподалеку от дома.

Похожий случай произошел 24 декабря 2024 года. Тогда стало известно о том, что в городе взорвали автомобиль председателя оккупационного совета Василия Нечета. Известно, что после захвата города он добровольно перешел на сторону россиян и начал активно сотрудничать с ними, пытаясь склонить к коллаборационизму других жителей Бердянска.