Російські військові опинилися в лікарні після відвідин бару в окупованому Бердянську: подробиці

Росіяни приїхали порозважатися до Бердянська, однак візит до місцевого бару завершився отруєнням та важким станом, передають місцеві джерела.

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Військові армії РФ приїхали з тимчасово окупованого Маріуполя до міста Бердянськ у Запорізькій області, де завітали в один з місцевих генделиків. "Світський раут" для двох росіян завершився отруєнням та лікарнею, в якій солдати наразі перебувають у важкому стані. Про це 17 січня повідомили у Телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

Відомо, що російські військові приїхали до Бердянська на вихідні. Тут солдати армії РФ вирішили дещо розважитись та завітали до одного з тутешніх барів. В якому саме закладі громадського харчування відпочивали росіяни — не уточнюється з міркувань безпеки.

Водночас наразі невідомо, чи військові випадково стали жертвами замовлених їжі та алкоголю в генделику, чи хтось із працівників або відвідувачів вирішив додати "інгредієнти" до страв чи напоїв. Проте достеменно відомо, що в лікарні солдати РФ лежать саме з харчовим отруєнням.

"Чи це збіг обставин, чи хтось із гостей "допоміг" окупантам, або ж у алкоголь потрапило щось не те — залишається загадкою", — йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

Інші подробиці не(випадкового) отруєння військових РФ у Бердянську залишаються таємницею. Однак можна стверджувати точно: росіянам слід обачніше відвідувати заклади в окупованих українських містах.

Нагадуємо, що до Бердянська російські війська зайшли 27 лютого 2022 року. З того часу місто перебуває під окупацією, однак охочих відомстити росіянам може знайтися чимало, адже мешканці Бердянська на початку повномасштабного вторгення протестами намагалися прогнати окупаційні війська. З відкритих джерел також відомо, що працівники міської ради та місцевих служб відмовилися співпрацювати з окупантами, тож відтоді у Бердянську керують російські ставленики.

Варто зазначити, що мешканці Бердянська вже неодноразово виявляли протест проти окупантів РФ. Так, 2 жовтня 2024 року в окупованому місті невідомі партизани ліквідували місцевого суддю-зрадника Віталія Ломейка. Його звинувачували у причетності до репресій проти українців та воєнних злочинів. Колаборанта підірвали у власному автомобілі неподалік від дому.

Схожий випадок трапився 24 грудня 2024 року. Тоді стало відомо про те, що в місті підірвали автомобіль голови окупаційної ради Василя Нечета. Відомо, що після захоплення міста він добровільно перейшов на бік росіян та почав активно співпрацювати з ними, намагаючись схилити до колабораціонізму інших мешканців Бердянська.