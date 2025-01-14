В лицее Ровного отравились более 70 учеников: полиция открыла производство

Один ребенок госпитализирован. Часть лицеистов перевели на дистанционное обучение, пока лаборатория не предоставит результаты исследований.

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В одном из ровенских лицеев 10 января несколько учеников младших классов пожаловались на расстройства пищеварения, а по состоянию на 13 января было известно уже о 72 лицеистах с похожими симптомами, одного ребенка госпитализировали. Правоохранители по результатам проверки открыли уголовное производство из-за нарушения санитарных норм, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ровенской области.

По информации полиции, около 12 часов дня 10 января несколько учеников младших классов пожаловались на плохое самочувствие. Медсестра осмотрела детей и оказала им медицинскую помощь, после чего детей в сопровождении родителей отправили домой.

По состоянию на 13 января подобные признаки отравления обнаружили у 72 лицеистов. Одного ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этих случаях сообщили управлению образование Ровенского городского совета, к проверке привлекли специалистов Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней.

Что именно вызвало отравление школьников — пока не сообщается.

По словам правоохранителей, следователи Ровенского районного управления полиции по результатам проверки открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов, арест на срок до шести месяцев или до трех лет ограничения свободы.

В пресс-службе Ровенского городского совета 13 января сообщили, что управление образования срочно инициировало проверку соблюдения санитарных норм в Ровенском лицее № 8 из-за обращения лицеистов в медицинские учреждения с жалобами на симптомы отравления.

До получения результатов лабораторных исследований часть учеников лицея перевели на дистанционное обучение.

Напомним, 24 декабря в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что в области трое детей отравились неизвестным веществом: две девочки возрастом 3 и 5 лет и семилетний мальчик. Медики не успели их спасти.

6 января в главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области рассказали, что в лицее города Белая Церковь в раздевалке спортзала взорвался повербанк. Вспыхнул пожар, огонь тушили 24 спасателя.